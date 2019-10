Una treintena de empresas participarán en el V Mercado de Navidad de Nuevo Futuro

En un comunicado, la entidad señala que se trata del primer mercado de este tipo que se celebra en Sevilla cada año, antes de la llegada del mes de diciembre, y que busca ofrecer al visitante la oportunidad de realizar sus primeras compras y regalos para las fiestas navideñas, aprovechando la cercanía de estas fechas.

Para ello, el Mercado de Navidad de Nuevo Futuro se centrará un año más en la oferta de productos gastronómicos y gourmet, con la participación de empresas de este sector, así como de otros ámbitos como la moda, los complementos, la joyería, ropa infantil o la decoración.

Durante esos días la Fundación Valentín de Madariaga dispondrá de una estética totalmente navideña, en la que destaca la iluminación del patio interior y la cuidada decoración de los stands expositores y el recinto, así como de la paquetería para las compras y regalos.

La principal finalidad de este mercado es recaudar fondos para el programa de refuerzo escolar para los menores de los hogares de acogida que Nuevo Futuro gestiona en Sevilla. Para ello, el mercado proporciona "un espacio idóneo y de referencia para que empresas, negocios y jóvenes emprendedores puedan promocionar sus artículos orientados al sector gourmet y de marcas exclusivas".

Para la presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, Mónica Gutiérrez, "dotar a nuestros niños de este programa de refuerzo educativo es muy importante, ya que dura todo el año". "Por eso organizamos este mercado, cuyo reto este año es superar el número de visitantes registrados en la edición anterior, unas 3.000 personas. Además, es un evento ideal para ir preparando la Navidad, hacer las primeras compras y regalos en estas fechas y de paso, contribuir con la labor social que hace nuestra asociación", destaca.

Entre los expositores que participan este año se incluyen, en el apartado de productos gastronómicos, artesanos y gourmet, las firmas Mama Goyé, Well Done, La Chinata, COQ&RollMarket, Catering Delicious, Aceites Señorío de Vizcántar, y Orígenes Productos Ibéricos; en complementos y joyería, las marcas de Casilda Medina, TomaII, Square, Manola Caballos, The Nook, Magavica, Laura Medina, Lourdes Mauri, Buhoneras, María Trepille, Román Joyeros y Rocío Porres; en moda y zapatos Flamenca Pol Nuñez, Mónica Soto, Manolito Basics, Notelodigo, God Save my Swing, Defloresyfloreros, Lobespain, y en ropa infantil Margarita Boceta.

Por su parte, en decoración estarán presentes las firmas Vanica, y Gema Calderón; mientras que otros participantes serán Muñecas Jerez (muñecos y canastillas), y Dimass (papelería).

Asimismo, Nuevo Futuro contará con un stand propio en el que se pondrán a la venta productos y artículos donados al cien por cien por distintas empresas colaboradoras (de alimentación, gastronomía y moda); y cinturones, bolsos y carteras de segunda mano que también han sido donados a la asociación en una reciente campaña.

Además de la muestra de productos, el programa incluye una serie de divertidos talleres dirigidos tanto a adultos como a niños, en los que aprenderán a formarse en actividades gastronómicas o relacionadas con la Navidad. En concreto, se impartirán un nuevo taller de postres de Navidad a cargo de Ángela y Reyes Beca Soto, con el bufé decorado por Alquitara; otro de aperitivos navideños impartido por Maricé Cooking Events con el bufé decorado por Flowers By Clara; y otro de pavo trufado, a cargo de las hermanas Inés y Clemen Galnares. También se celebrará un taller de decoración de centros de flores otoñales de Cártamos Flores, impartido por Isa Candau; mientras que para los más pequeños habrá un taller de "Sueños en nubes de chocolate", impartido por Maryjosecakes.

Igualmente, en el bar organizado por los voluntarios de la asociación se ofrecerán cada día aperitivos donados por importantes empresas y restaurantes de Sevilla y almuerzos solidarios con guisos y tapas elaborados por destacados cocineros y chefs amigos afines a Nuevo Futuro, que, de manera altruista, cocinarán un plato especial para contribuir con la recaudación de fondos. Entre algunos de los platos y guisos que se podrán degustar se encuentran migas, arroz meloso con pato, fideos con almejas, garbanzos veganos, y arroz con boletus.

El horario de visita del IV Mercado de Navidad de 12,00 a 21,00 horas los días 8 y 9 de noviembre, y de 12,00 a 19,00 horas el domingo 18 de noviembre. El precio de la entrada es de un euro.

Nuevo Futuro Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por defender al menor abandonado o privado de familia, acogiendo y ofreciendo a niños sin hogar un entorno familiar para que puedan desarrollarse plenamente como personas e integrarse en la sociedad, en busca de un mejor futuro. Esta asociación se encarga de la gestión y mantenimiento de cinco hogares de acogida que tiene en Sevilla y en el que viven 40 menores en riesgo de exclusión social, bajo la protección de la Administración pública, y que por distintas circunstancias están privados de una vida y ambiente familiar.

Con el objetivo de recaudar fondos para realizar esta labor social, Nuevo Futuro organiza a lo largo del año diferentes actos benéficos, como su tradicional Rastrillo o el Mercado de Navidad. Desde su fundación en 1985 en Sevilla, la Asociación Nuevo Futuro ha ayudado a casi 400 niños y jóvenes a "desarrollarse y a labrarse un futuro digno".