La magistrada ordena un acarament davant les contradiccions dels pèrits sobre el mòbil de la viuda de la CAM

La decisió de la magistrada ha arribat perquè, en la sessió de hui dijous, els enginyers i pèrits informàtics, Antonio Pascual Limiñana i Abraham Pasamar, per encàrrec de l'acusació particular, han assegurat que la connexió del WhatsApp de la víctima que es va realitzar a les 18.55.23 hores, és un registre del sistema operatiu del telèfon que es genera de manera automàtica "mai abans de 24 hores" i "mai de manera manual".

Eixa afirmació contradiu el que van dir ahir els pèrits de la defensa que van assegurar que l'aplicació del mòbil de la víctima es va iniciar "manualment" després de rebre els tirs.

En aquesta jornada, els pèrits de l'acusació han manifestat que pel fet que un usuari polse una aplicació en el mòbil, com puga ser WhatsApp, "no es generarà mai un registre", encara que sí han admés, a preguntes de la defensa, que en obrir l'aplicació "s'acumularà més trànsit" de dades.

No obstant açò, a preguntes de la defensa, han apuntat que el registre és "aleatori" ja que el que determina que 'bote' cada 24 hores és que "no s'estiga realitzant cap procés intern" i que el mòbil estiga connectat a una xarxa wifi o opere amb les dades.

L'informe pericial ha basat les conclusions en la realització de dos proves amb mòbils similars i en la qual s'han reproduït accions semblants a aquelles va realitzar la víctima.

Així mateix, els pèrits han negat, en contra de l'informe pericial presentat ahir per la defensa de Miguel López, que el telèfon de la víctima accedira al llistat dels contactes a les 23.50 hores.

En el cas d'esborrat massiu de contactes, ocorregut a les 18.21 hores, els pèrits han indicat que aquest registre té a veure amb dades del protocol del 7 de desembre del 2016, quan, segons han precisat, es va produir una actualització "massiva" i "automàtica" de 415 dels 423 contactes que tenia la víctima i que actualitza automàticament el servidor de WhatsApp.

De la mateixa manera, han negat que foren esborrades dos telefonades. Asseguren que si el registre no té espai elimina la dada del número de telèfon, però segueix mantenint el mateix número de registre.

Finalment, els enginyers han afirmat que en la prova pericial han utilitzat una ferramenta diferent a 'Cellebities', sistema utilitzat pel pèrit de la defensa, i que, malgrat que l'empremta digital és diferent, "les anàlisis realitzades contenen les mateixes dades".

Per la seua banda, un funcionari del Cos Nacional de Policia ha confirmat que va confeccionar l'informe de les dades extretes del mòbil i dels aparells electrònics de Miguel López, a petició de la Brigada d'Alacant. L'agent ha explicat que "tan sol va fer una xicoteta extracció del telèfon mòbil ja que va ser negativa l'extracció de la targeta SIM i que el document, que conté una empremta digital per a la seua validació, va ser enviat per a la seua anàlisi a la brigada d'Alacant".