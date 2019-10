Los ayuntamientos recibirán 30 millones en ayudas para parados de larga duración y en exclusión social

Para gestionar esa intervención pública en empleo, en la sesión del Consejo de Gobierno de este jueves se autorizó a la consejera de Economía, Carolina Darias, a realizar transferencias a los ayuntamientos con cargo a ese programa y para cuantías superiores a los 150.000 euros, que son todas.

Firmado en su día por la consejera y la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, el convenio destaca la necesidad de "una respuesta extraordinaria e inmediata" por parte de las instituciones públicas a "un elevado número de personas desempleadas, paradas de larga duración, que constituyen el colectivo prioritario del plan Reincorpora-T".

Por ello, junto a las personas que han sufrido o sufren el paro durante 12 meses en los últimos 18, también tendrán la consideración como colectivo de atención prioritaria en las acciones de este plan aquellas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SCE durante 180 días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si son personas mayores de 45 años o si están inscritas como trabajadores agrarios y otras personas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables", detalla el documento suscrito el 21 de octubre.

Tras la rúbrica el 16 de septiembre del convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Servicio de Empleo Público Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias para el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2019, dotado con más de 42 millones, el Consejo General de Empleo del SCE aprobó el 9 de octubre su desarrollo mediante, entre otras medidas, el programa extraordinario social ya citado.

No en vano, el SCE financia las actuaciones vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios propios de los ayuntamientos o, de forma excepcional, mancomunidades y entidades dependientes, con 20 millones procedentes del PIEC y 10 millones provenientes de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, aunque las corporaciones locales también pueden aportar recursos propios.

El importe máximo de las subvenciones concedido por el SCE a cada ayuntamiento adherido al acuerdo oscila entre los 152.573,70 euros de Vilaflor (Tenerife) y los 153.441,09 de Agulo (La Gomera) y los 1.762.508,40 euros de Santa Cruz de Tenerife o los 3.143.181,23 de Las Palmas de Gran Canaria, según el anexo quinto del documento publicado por el BOC (que se adjunta en otro archivo).

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.

Con un coste laboral mensual de hasta 1.600 euros por trabajador, las contrataciones se dedicarán a la ejecución de proyectos municipales iniciados antes del final de 2019 y desarrollados como máximo en doce meses. Además de una edad entre 18 y 65 años, los participantes deben figurar como demandantes de empleo durante un periodo mínimo de seis meses, empadronados en el municipio correspondiente con una antigüedad superior a medio año, salvo las víctimas de violencia de género o puestos vacantes; no beneficiarios de ninguna política activa de empleo o planes de empleo social en los últimos doce meses, excepto por un periodo inferior a un semestre, aunque no se aplicará el criterio de rotación y no repetición en los municipios sin desempleados suficientes para cubrir las plazas o a los contratados mediante proyectos de 2018 en la modalidad de formación y aprendizaje.

Los ayuntamientos seleccionarán hasta el 40% del total de participantes, que también deberán disponer de informe de los servicios sociales para acreditar su situación de personas en exclusión social o desempleadas integrantes de unidades familiares con una media de ingresos inferior a 450 euros per cápita. La selección del restante 60% corresponderá al SCE mediante una oferta de empleo entre el colectivo de parados de larga duración de conformidad al Plan Reincorpora-T (inscritos como desempleados durante 12 meses en los 18 últimos), aunque para las personas mayores de 45 años resultará suficiente acreditar un mínimo de nueve meses en año y medio.

Además de elegir a los participantes por su mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado o periodo de desempleo, el SCE garantizará la participación preferente de mujeres, en una proporción superior al 50% con el objetivo de reducir la actual brecha de género, personas con discapacidad y beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción.