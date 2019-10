El Clúster de la Industria de Defensa muestra sus capacidades en el Programa BARRACUDA

Durante tres jornadas consecutivas, distintas empresas, organismos y centros de investigación nacionales, han podido mostrar sus capacidades, proyectos y diseños, en el campo de los vehículos no tripulados de ámbito naval.

Las presentaciones, evaluadas por un grupo de expertos en operaciones submarinas, han tenido lugar en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), en Madrid, adscrito al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), que cuenta con instalaciones dedicadas a la investigación y la experimentación en el campo de la hidrodinámica y la construcción naval que forman parte de las Infraestructuras Agregadas para la Investigación Hidráulica Marina (MARHIS) como una de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El presidente del CID, el ingeniero de Telecomunicaciones Luis García, CEO de Erzia Technologies y Santander Teleport, acudió acompañado por el doctor en Ciencias Físicas Francisco Velasco, responsable del Grupo I+D+i Informática y Automática del Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática (TEISA) de la Universidad de Cantabria (UC), institución académica que está tramitando su incorporación al Clúster.

Según ha informado el clúster en un comunicado, García presentó el CID, sus objetivos estratégicos y las fortalezas y capacidades que tiene en ámbitos como la radiofrecuencia, las telecomunicaciones y la construcción naval. Adelantó que se están dando ya los pasos para constituir un grupo de trabajo específico para la investigación y desarrollo de vehículos marinos autónomos y remotamente tripulados, de superficie y submarinos; grupo al que se incorporará la UC.

Por su parte, el doctor Velasco expuso los trabajos que su grupo de investigación ya viene realizando desde hace años en este ámbito, como el proyecto NVSNTENE (Navegación de Vehículos Submarinos No Tripulados en Entornos No Estructurados). En concreto, sus trabajos se han centrado en el desarrollo de técnicas, algoritmos y equipos para dotar a vehículos submarinos no tripulados (UUVs AUVs) de una elevada capacidad de navegación autónoma en entornos submarinos no estructurados desconocidos.

En el marco de este proyecto, en su momento se realizaron en el Canal de Aguas Tranquilas del CEHIPAR unos primeros ensayos dinámicos con un vehículo denominado C'Inspector, con el objetivo de identificar un modelo de maniobra. Estas pruebas constituyeron todo un hito científico y técnico, ya que nunca antes se habían realizado en el CEHIPAR ensayos con un vehículo de esas características.

En los últimos años está teniendo lugar una gran evolución de las tecnologías robóticas, dando lugar a vehículos no tripulados de altas prestaciones a costes relativamente bajos, lo que está permitiendo reemplazar a los humanos en tareas de alto riesgo o condiciones desfavorables.

Este área presenta grandes oportunidades de desarrollo y de evolución, de ahí la puesta en marcha del Programa BARRACUDA que está dirigido a la experimentación operativa de soluciones técnicas para este tipo de plataformas.

En esa línea, BARRACUDA busca promover una relación fluida entre el Ministerio de Defensa y el tejido tecnológico nacional, de forma que los tecnólogos presenten soluciones maduras y los usuarios finales, en este caso la Armada Española, aporten recomendaciones de uso y requerimientos técnicos que faciliten el desarrollo de aplicaciones alineadas con sus necesidades.

Los vehículos diseñados en el marco de este programa, deberán ser capaces de realizar funciones de detección, identificación y neutralización de artefactos explosivos en aguas poco profundas, interior de puertos y aguas restringidas; labores de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR); cometidos de Evaluación Ambiental Rápida (REA) y cometidos relacionados con otras actividades de intervención subacuática, de salvamento y rescate, hidrográficas, arqueológicas, etc.