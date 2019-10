La Generalitat presenta uns pressupostos per al 2020 de "consolidació" amb un augment del gasto no financer de l'1,6%

20M EP

El ple del Consell ha aprovat el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2020, uns comptes que arrepleguen una xifra global de 23.021,9 milions d'euros (per 22.096,2 milions el 2019), de la qual 16.970 milions són per a gasto no financer, un 1,6% més respecte al present exercici. Es tracta d'uns comptes "responsables, realistes i prudents" que, a més, suposen la "consolidació dels pressupostos expansius anteriors".