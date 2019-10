Francesc Gisbert guanya el premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre dels Ciutat d'Alzira

20M EP

L'autor Francesc Gisbert ha guanyat el XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, inclòs en el palmarés dels guardons literaris Ciutat d'Alzira, per l'obra '5 x 5'. Per la seua banda, Rosa Maria Colom ha rebut el XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil per 'Coppelius' i l'artista Canizales, el IV Premi Internacional d'Àlbum Il·lustrat Enric Solbes per 'Monstre Verd'.