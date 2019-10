La Sindicatura de Comptes sosté que el Consell Rector d'À Punt hauria de cessar 

La Sindicatura de Comptes sosté que concorren circumstàncies per al cessament dels membres del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en haver-se comprovat que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (l'òrgan gestor d'À Punt) va comptabilitzar el 2018 ingressos per publicitat per import de 816.352 euros, una xifra inferior al 25 per cent del previst per a enguany, quantificat en quatre milions d'euros en el contracte programa.

Així es desprén dels informes de la Sindicatura de Comptes de l'exercici 2018, consultats per Europa Press, de la SAMC i de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). La Sindicatura estima que concorre la circumstància prevista en l'article 18.3 de la llei de creació d'À Punt per al cessament dels membres del Consell Rector.

Aquest article de la normativa contempla que tots els membres del Consell Rector han de cessar en el cas que la liquidació del pressupost anual de la Corporació determine l'existència d'un dèficit del resultat pressupostat amb una desviació igual o superior al 10% de la compensació atorgada per a la prestació del servici públic, o una disminució de més del 25% dels ingressos propis previstos en el pressupost, excepte causa justificada.

Respecte a l'informe sobre la SAMC, la Sindicatura de Comptes assenyala, en l'apartat d'existències de programes, que la manera de comptabilitzar les compres en la CVMC no és l'adequada. Adverteix que tampoc s'informa sobre els pagaments fets a empreses adjudicatàries de contractes sense requerir-los les garanties oportunes, que el 2018 van ascendir a 32.383.738 euros.

Sobre les despeses de personal, s'indica que la informació de la memòria és "insuficient" i afirma que en la relació de llocs de treball figuren un total de 465 llocs més cinc d'alta direcció. A 31 de desembre del 2018, llevat del personal d'alta direcció i tres artistes, la resta del personal -424- estava cobert de manera provisional per mitjà de borses de treball temporal. I d'aquests 424 llocs, 334 -el 78,7%- s'ha cobert amb personal de l'antic grup de Radiotelevisió Valenciana.

D'altra banda, la Sindicatura destaca que la SAMC s'ha excedit del seu pressupost per a operacions corrents en la quantia de 22.074.644 euros i considera que aquesta situació podria haver-se detectat i corregit tramitant adequadament les modificacions pressupostàries oportunes. Sobre aquest punt afirma que la Comissió Mixta de Seguiment i Control prevista en el contracte programa només s'ha reunit en una ocasió.

Així mateix, destaca que el 2018 la SAMC ha contractat una persona per a un lloc de caràcter directiu sense la realització prèvia d'un procés selectiu que garantisca el compliment dels principis de la llei de creació de la Societat.

Quant als contractes subjectes a la normativa de contractació pública, la Sindicatura de Comptes alerta d'"importants deficiències" relatives als criteris d'adjudicació i als contractes menors. I quant a la contractació de programes, assenyala que la norma interna no regula suficient els principis generals de contractació pública. A més, en alguns expedients revisats "no consta que s'haja requerit als adjudicataris que acreditaren determinats requisits per a contractar", segons consta en l'informe.

Balanç i programes de CVMC

Quant a l'informe de la CVMC, la Sindicatura adverteix que no ha comptabilitzat en el passiu del balanç la quantitat de 9.975.280 euros en concepte de reintegrament a la Generalitat per transferències no aplicades a la seua finalitat.

Sobre l'existència de programes, la Corporació "no comptabilitza correctament les vendes d'existències a la SAMC. S'han fet pagaments per 7.641.186 euros a empreses adjudicatàries de contractes sense requerir les garanties oportunes", s'exposa en el text.

Quant al personal, a 31 de desembre de 2018, dels 62 llocs de treball previstos en plantilla, havia coberts 53 de manera provisional per mitjà de borses de treball temporal; 44 d'aquests 53 llocs -el 83%- es van cobrir amb personal de l'antic Grup Radiotelevisió Valenciana.

En els contractes, la Sindicatura subratlla els "incompliments" relacionats amb els criteris d'adjudicació i que no s'haja requerit als adjudicataris l'acreditació preceptiva de determinats requisits per a contractar.

Davant aquesta situació, l'organisme públic recomana analitzar les funcions i activitats que estan assumint la CVMC i la SAMC i que s'avaluen els avantatges i inconvenients de continuar amb l'estructura dual vigent o si, per contra, és més convenient proposar un canvi en la normativa reguladora que preveja la prestació del servici públic a través d'una única entitat.