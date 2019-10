Los interinos de Diputación protestan en el pleno en demanda de la "paralización real" de las oposiciones

Ataviados con camisetas verdes y pancartas reivindicativas, unos 150 de los 532 trabajadores interinos de la Diputación de Sevilla han celebrado una concentración dentro del propio salón de plenos de la institución, llegando a abarrotarlo en buena medida durante algunos momentos, merced a la convocatoria cursada por la nueva Asociación de Temporales creada dentro de la plantilla provincial.

Mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está pendiente de resolver las demandas promovidas por unos 5.000 funcionarios interinos y temporales contra la Administración española, en demanda de que se les declare trabajadores indefinidos después de años encadenando contratos eventuales, un portavoz de este colectivo ha explicado a Europa Press que entre los 532 empleados interinos de la Diputación hay "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, ven cómo las plazas que ocupan han sido incluidas en procesos "de libre concurrencia".

"SIN GARANTÍAS DE OPCIONES REALES"

Estas personas, según ha explicado este portavoz del colectivo, afrontan tales procesos selectivos "sin garantías de opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues en buena medida compiten con jóvenes recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales.

Además, se trata de trabajadores interinos que, en caso de no consolidar su posición en los puestos que ocupan, "se verían abocados no sólo al paro, sino al ostracismo laboral" a cuenta de su edad.

En ese sentido, mientras el Gobierno de la Diputación esgrime que el pasado mes de mayo acordó con los representantes de la plantilla "una suspensión temporal para que los exámenes de las nuevas ofertas (de empleo público) no se celebren hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando no caducasen las mismas" en el periodo máximo de tres años que pesa sobre cada una de ellas, este colectivo ha avisado de que una vez visto el "desarrollo" de este acuerdo, ha quedado de manifiesto que el mismo "es insuficiente".

"PARALIZACIÓN REAL"

Al respecto, este portavoz del colectivo de empleados interinos de la Diputación ha precisado que frente a las manifestaciones públicas, reclaman un compromiso oficial y formal que garantice la "paralización real" de los citados procesos selectivos. Igualmente, el colectivo pide que más allá de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Diputación "aproveche el grandísimo marco de legalidad" con el que cuenta para ofrecer "garantías" a estos empleados.

La Diputación, en cualquier caso, defiende que los procesos selectivos de los últimos tiempos se encuadran en una estrategia de "consolidación de empleo" al objeto de que la temporalidad de la plantilla se reduzca del 25 al ocho por ciento, esgrimiendo su empeño por la "estabilización y funcionarización" de la plantilla provincial.