Más País-CHA-Equo lanza la campaña contra la violencia machista 'No seas fantasma. No es no, solo sí es sí'

Así lo han explicado, en una rueda de prensa las candidatas de la coalición, Josefina Musulén y Belén Gimeno, ambas de Chunta Aragonesista, quienes han presentado sus propuestas electorales, de cara a los comicios generales del 10 de noviembre, para luchar contra la violencia machista.

Musulén ha subrayado que los feminismos son "transversales", por lo que las propuestas políticas que se realizan con perspectiva de género también deben serlo. "Las mujeres no somos un colectivo al que aplicarle medidas concretas, somos es 52 por ciento de la población, por lo que es imprescindible legislar para acabar con todas las brechas".

"Las mujeres sufrimos violencias machistas y es imprescindible que todos los medios del Estado estén al servicio de acabar con esta lacra". En este punto, ha lamentado que el pacto de Estado esté "en suspensión"; primero por la falta de presupuestos y segundo porque requiere que se realicen cambios legislativos "y eso significa que los diputados se tienen que sentar" y dialogar.

Musulén ha reconocido que hacer modificaciones de leyes es "un trabajo arduo" pero necesario: "No podemos esperar más porque las cifras de violencia siguen siendo espeluznantes". En este contexto, ha detallado que es "imprescindible" que la maternidad "no sea un impedimento para la carrera profesional" y tampoco "que el cuerpo de las mujeres siga siendo un campo de batalla, con la trata y la prostitución".

"Todo esto no son solo ideas para una rueda de prensa, son propuestas para hacer cambios legislativos que permitan acabar con el patriarcado". Ha precisado que la coalición Más País-CHA-Equo está dispuesta a llegar a acuerdos para "gobiernos de progreso, que son los únicos que pondrán en marcha estas medidas".

DELITOS SEXUALES

La candidata de la coalición, Belén Gimeno, ha incidido en la necesidad de hacer cambios en la legislación en lo que respecta a delitos sexuales. "Mientras esto no suceda, seguiremos sometidos a que la interpretación de un juez o un fiscal determine si es abuso o agresión sexual o violación, lo que está llevando a condenas menores".

Desde Más País-CHA-Equo creen que debería eliminarse el delito de abuso sexual y que todo sea considerado agresión sexual, "con sus agravantes y sus atenuantes". Este cambio, ha continuado, afectaría sobre todo a los delitos sexuales con menores y personas en situación de vulnerabilidad, ya que en estos casos los agresores no necesitan la violencia física para someter a sus víctimas.

"Debemos acabar con la cultura de la violación, para ello, necesitamos una ley integral que incluya medidas de sensibilización, prevención, educación y atención a las víctimas de violencia". Belén Gimeno ha remarcado que también es importante "cambiar el foco" que ha considerado que ahora está puesto sobre la víctima y ponerlo sobre el agresor.

"Los delitos contra la agresión sexual se fundamentan en el consentimiento, que debe ser claro y nítido: No es no y sólo sí es sí". En este punto, ha elogiado que se hayan puesto en marcha durante las fiestas locales de distintas ciudades campañas de concienciación, pero ha considerado que este tipo de iniciativas deberían hacerse de manera trasversal durante todo el año, de ahí que este jueves hayan puesto en marcha la campaña 'Esta noche y siempre #NoSeasFantasma. No es no, solo sí es sí'.