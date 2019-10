Kevin Hart relata el tremendo accidente que casi le cuesta la vida

"Cuando Dios te habla, no queda otro remedio que escuchar". Así de religioso se muestra en el vídeo el actor Kevin Hart, quien ha querido relatar a sus seguidores cómo fue el accidente que casi le cuesta la vida hace casi dos meses.

Ocurrió el 1 de septiembre. Por la mañana. En Malibú Hills, Los Ángeles. El actor de Jumanji: Bienvenidos a la jungla tenía que ser ingresado en un centro cercano a Mulholland debido a accidente de tráfico que le había causado la fractura de la espina dorsal a tres alturas.

Él era el pasajero. Conducía el coche, un Plymouth Barracuda azul de 1970, su amigo Jared Black, de 28 años. El automóvil se salió de la carretera y se precipitó contra una valla de madera para acabar en una zanja de la cuneta de Cold Canyon Road.

Aunque él consiguió salir por su propio pie (no así una tercera ocupante, la prometida de Black, Rebecca Broxterman, que quedó atrapada, aunque sin heridas graves, hasta la llegada de los servicios de emergencia), más tarde se supo que tenía que pasar por quirófano. Y que tenía que dar gracias de que el choque no le hubiera afectado a la médula espinal.

Diez días después recibía el alta, pero seguía teniendo que reaprender a caminar y el largo proceso de rehabilitación. Ahora se ha visto por fin con fuerzas para narrar lo ocurrido y lo ha acompañado de un vídeo.

En este se le puede ver haciendo ejercicios en el gimnasio, sus primeros pasos en el hospital, imágenes de cómo quedó el coche o sus momentos familiares, que le dan fuerzas para salir adelante.

"Básicamente, te das cuenta de que no tienes el control. No importa cuánto creas que lo tienes el control, tú no tienes el control", advierte Hart al comienzo del vídeo, de dos minutos de duración. "Al final del día, todo se puede terminar".

"Cuando Dios te habla, no queda otro remedio que escuchar. Y la vida es muy graciosa, os lo prometo, porque algunas de las peores cosas que te suceden acaban resultando ser justo lo que más necesitabas", revela.

"En mi caso, siento que Dios me susurró que bajara el ritmo: iba muy rápido, estaba abarcando demasiado. A veces no logras prestar atención a las cosas importantes que de verdad deberías ver, pero tras mi accidente todo ha cambiado", dice el actor, de 40 años.

Para el humorista, lo que haga a partir de ahora tendrá una mayor relevancia. "Tengo una perspectiva diferente de la vida: la aprecio mucho más. Me siento agradecido a mis amigos, a mi familia y a la gente que sencillamente me acompaña y me ha apoyado", comenta.

Hart, a quien le llegaron los mensajes de cariño de sus compañeros de profesión, como su gran amigo Dwayne The Rock Johnson, tiene un consejo: que todo el mundo aproveche la vida porque "nadie te garantiza que haya un mañana".