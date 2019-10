ELA convoca un nuevo mes de huelga, desde el 11 de noviembre, en las residencias de Gipuzkoa

En rueda de prensa, las portavoces Aitziber Aranberri y Lourdes García han reiterado la "irresponsabilidad" de la Diputación Foral de Gipuzkoa a lo largo de este proceso y han lamentado que "parece que en vez de aprender de otros procesos largos y duros como fue el de las residencias de Bizkaia con mas de 370 días de huelga, abogan por repetirlo".

"Hay sobradas pruebas para pensar esto, porque primero falsificaron un acuerdo logrado entre ELA, Adegi y Matia 2020 para no financiarlo, posteriormente ni siquiera aparecieron a la reunión convocada por la delegación de trabajo del Gobierno Vasco y, mientras tanto, Markel Olano y Maite Peña se han jactado de decir que en la mesa negociadora habrá avances y que ellos no son la patronal", han afirmado.

Según han destacado, la mesa negociadora "no da para más y todo el mundo sabe que la financiación del acuerdo llegará desde la Diputación". Por tanto, han instado a la institución foral a que "no pierdan más el tiempo en requiebros dialécticos y se pongan manos a la obra en la solución del conflicto".

"Esperemos que la reunión del día 28, en la cual les mostramos desde ELA nuestra predisposición para llegar a acuerdos y la gravedad de la situación que se está viviendo, les sirva de acicate para que junto con las patronales empiecen a moverse en pro de llegar a acuerdos", han expresado.

"HASTA EL FINAL"

Tras advertir de que van a ir "hasta el final" hasta lograr sus reivindicaciones, han insistido en que con esta huelga están "mirando por la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de este sector, pero sobre todo por la calidad del servicio y la calidad que se les brinda a nuestros mayores".

En esa línea, el responsable de ELA, Txomin Lasa, ha afirmado que "no cierran la puerta" a hacer una convocatoria de huelga indefinida en el sector de residencias, aunque ha apuntado en no están "en ese punto". De este modo, ha apuntado que el principal "escollo" es que no ven una "voluntad real" ni en las patronales ni en la Diputación de "solucionar este conflicto".

Pese a todo, Lasa ha asegurado que el sindicato continúa con "voluntad de llegar a un acuerdo", aunque ha incidido en la exigencia de que "se pongan a trabajar de una vez" y les ha pedido "altura de miras" y que "no traten por tonta a la sociedad".

Respecto a la reunión que mantendrán este jueves Diputación y familiares de usuarios de residencias, se ha felicitado por que estos están ejerciendo de "altavoz" de la "grave situación" que se vive porque sus allegados "no están siendo bien cuidados" y ha confiado en que consigan que los responsables forales "sean más permeables".