Sara Hebe, Eskorzo i BGKO, noves confirmacions d'Iboga Summer Festival 2020

Iboga Summer Festival 2020, que se celebrarà del 22 al 25 de juliol al costat de la platja de Tavernes de la Valldigna, segueix sumant artistes a l'extens cartell de l'octava edició 'The World Music Tour'. Així, Sara Hebe, Talco, Eskorzo, La Yegros, Kumpania Algazarra i Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO) són algunes de les bandes que actuaran en la pròxima trobada.

Després de la "gran acollida" que van tindre les primeres confirmacions, el ritme de venda d'entrades continua "batent rècords històrics", destaca l'organització, que considera que "la marca Iboga està de moda".

Sara Hebe està de tornada a Iboga Summer Festival. Una artista "sense complexos, que no li té por a res, i en les seues plurals produccions fusiona rap underground i reivindicatiu al costat de dancehall, funk carioca, cumbia, punk rock o electrònica".

Per la seua banda, la "llegendària" banda granadina Eskorzo barreja estils tan diversos com la música llatina, el rock, l'ska, el funk i els ritmes africans. Un referent de la música fusió, catalogat com el millor representant del rock de mestissatge en tot Espanya.

I si alguna cosa caracteritza Iboga Summer Festival és el balkan. Per açò comptarà amb una banda estendard d'aquest gènere tant dins com fora del nostre país. Barcelona Gipsy Balkan Orchestra és una "excel·lent" formació amb genuïnes reinterpretacions de la música dels Balcans, Orient Mitjà i el Mediterrani amb "un toc personal únic".