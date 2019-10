Martín recalca que la alerta de contaminación la debe activar el Principado y niega que hubiera motivos

Asimismo, ha apuntado que en la estación móvil del Lauredal, que es municipal y no forma parte de la red de estaciones del Principado, solo hubo tres días de superación de los niveles, y no seis como señalaron grupos ecologistas y desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) para recriminar que no se hubiera activado el protocolo anticontaminación.

Martín, en respuesta a los medios de comunicación tras un acto en el Ayuntamiento gijonés, ha insistido en que el Ayuntamiento no es competente para activar este protocolo, solo el Principado, y lo hace con base a los datos de la red oficial de estaciones.

También ha recalcado que, a la espera de los datos de esta red oficial por parte del Principado, la estación de la avenida de la Argentina no se registró desde el pasado día 24 ninguna superación de los niveles de partículas contaminantes y en la de Jove, solo una.

El edil, además, ha indicado que el Ayuntamiento no cuenta con un protocolo anticontaminación, sino con un borrador de actuaciones, que es lo que pretenden mejorar. Por ejemplo, ha apuntado a la posibilidad de incrementar el horario en el que se prohíbe el paso del tráfico pesado por la zona afectada.

Unido a ello, ha avanzado que, en la reunión mantenida con el Principado el pasado martes, este dejó claro que no se va a reubicar las estaciones de medición hasta tener el resultado del estudio del Instituto Carlos III, que comenzará por Gijón, como muy tarde en enero, según el concejal. Los resultados se esperan tener antes del verano, tras lo que se tomarán decisiones.

Martín, a este respecto, ha reconocido que el Gobierno local está dispuesto a asumir la propuesta hecha el pasado mandato por el Ejecutivo local y grupos municipales para trasladar la estación que hay en Santa Bárbara al Lauredal.

En cuanto a la estación móvil, ha señalado que en su día se habían barajado otras posibles ubicaciones, como Portuarios o Pescadores. En este caso, ha avanzado que quizás más adelante esté ubicada en otra zona "sensible" -a la contaminación-, pero dentro de la zona Oeste.