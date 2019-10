Pleno aprueba el pago de sentencia de Resipark y fondos para "garantizar estabilidad" de Tussam, Contursa y IMD

La concejal de Hacienda, la socialista Sonia Gaya, ha detallado unas propuestas, que han sido aprobadas mayoritariamente con el apoyo de PSOE y Adelante Sevilla y la abstención del resto de fuerzas, que responden a la necesidad de consignar una serie de partidas teniendo en cuenta que el presupuesto de 2018 se encuentra prorrogado. "Que 2019 no sea un año perdido y lastre el presente y futuro de la ciudad", afirma.

Así, entre las modificaciones, se encuentran los más de 3,8 millones de la sentencia de Resipark por la nulidad de los contratos para la explotación de los aparcamientos del plan director de la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), además de las modificaciones para "garantizar el equilibrio" de Tussam, a la que irá un millón para hacer frente a la subida retributiva del personal, y de Contursa, con 690.000 euros para reequilibrar sus cuentas y pagar los impuestos de bienes inmuebles (IBI) y de actividades económicas (IAE), de los que antes estaba exenta al ser un consorcio.

También, irán 502.000 para el IMD con el objetivo de abonar facturas de febrero y marzo de 2019 para servicios de actividades deportivas en piscinas municipales. "Esto bajará el periodo medio de pago y ayudará a resolver problemas de Tesorería a las empresas prestatarias del servicio", añade Gaya.

Además, se han acordado modificaciones presupuestarias por valor de 531.000 euros para financiar subvenciones, entre las que se encuentran 220.000 para once subvenciones de Fiestas Mayores, 26.000 euros para una de Igualdad y 281.000 euros para cinco subvenciones del ICAS, como son las destinadas al Festival Internacional de Teatro y Artes Escénicas de Sevilla (Fest 2019), para el Mes de Danza, la Feria del Libro o la del Libro Antiguo o para la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Por último, hay dos modificaciones para pagar la zona de juegos infantiles de los Jardines de Catalina de Ribera y para prorrogar el contrato de renting de la Policía Local.

Gaya añade que, ante un presupuesto prorrogado con "un estado de gastos de 67 millones de euros inferior a 2018", las "únicas economías posibles" para darle cobertura a estas modificaciones es el Capítulo 1, "ahorros consolidados que hasta septiembre han sido utilizados de 5,6 millones". "El dinero viene de plazas vacantes afectadas por la tasa de reposición y no pone en riesgo la necesidad de gasto del personal municipal, que está garantizada", sentencia, añadiendo que los fondos también proceden del fondo de contingencia y de ahorros de Hacienda, de lo que se consignó para la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) y de otras subvenciones.

LA "MALDICIÓN" DE LAS SENTENCIAS

Al respecto, el concejal del PP Rafael Belmonte ha afirmado que "parece que la ciudad tiene la "maldición de seguir pagando sentencias del PSOE hasta que llegue otro gobierno porque parecen eternas", a la par que considera que en Contursa ha existido "mala previsión". Ante ello, Gaya ha recordado a Belmonte que el montante a abonar a Resipark se ha incrementado con unos "grandes intereses" después de que en el mandato de Juan Ignacio Zoido (PP) se "fueran dando pataditas adelante a la sentencia".

Tras criticar que el alcalde, el socialista Juan Espadas, no esté presidiendo el pleno, Belmonte ha recriminado al gobierno local que no se haya sentado con el PP para abordar el presupuesto y advierte de que "Adelante Sevilla tiene las llaves de la ciudad". Por último, ha recordado a Gaya que el presupuesto de 2018 se ha prorrogado en 2019 y no se ha producido "ningún apocalipsis tal como apuntaba el PSOE", algo en lo que ha coincidido el portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas.

LA "DOBLE VARA DE MEDIR" DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS

El edil de la confluencia de izquierdas también ha llamado la atención sobre la "doble vara de medir" que considera que existe a la hora de asignar convenios nominativos. "Creemos que a veces están justificados este tipo de convenios, pero tiene que ser para todos igual", advierte, tras señalar que hay más de 200.000 euros en esta modificación presupuestaria para subvenciones de Fiestas Mayores cuyos expedientes son "copia y pega unos de otros", mientras que en los de Cultura o Igualdad, a entidades como la organizadora de la Feria del Libro o a la Asociación de Transexuales "sólo se le piden papeles, memorias y justificaciones". "O convenio nominativo para todos con las mismas normas o para nadie", concluye.

De su lado, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, recuerda que en 2006 "aprobó PSOE e IU un plan director para construir 13 aparcamientos, que se licitan y se descubre que algunos suelos sobre los que se iban a construir no eran municipales". "Y la mala gestión al final la pagamos todos y a los sevillanos seguramente nos subirán los impuestos para pagar esa mala gestión", sentencia. Ante ello, Gaya ha subrayado que "no se van subir los impuestos en ningún momento" y que es "complicado bajarlos cuando se tiene el aviso de Intervención para mantener los ingresos a medio y largo plazo".

Por último, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha afirmado que "no es modo de tratar el dinero de los sevillanos". "No se pusieron de acuerdo para sacar adelante el presupuesto porque eran elecciones y ahora hay que parchear y aprobar gastos de eventos ya realizados", lamenta, mencionando también la situación de las subvenciones nominativas. Asimismo, critica el pago de la sentencia que se ha de hacer con Resipark por la "nefasta gestión de Monteseirín".