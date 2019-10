Valdepeñas estudiará implantar una tasa a grandes plataformas de comercio electrónico

La iniciativa pionera en la región, solo una similar se ha registrado hasta el momento desde el Ayuntamiento de Barcelona, pretende gravar a grandes plataformas de comercio virtual como Amazon con el objetivo de destinar esos tributos a potenciar ayudas para comercio local, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz de Gobierno, Francisco Delgado, ha explicado que "el fundamento que se realiza desde este equipo de Gobierno parte de la situación que atraviesa el pequeño comercio en poblaciones pequeñas con las grades plataformas de comercio electrónico con las que no pueden competir en precio, que además esas plataformas no nos generan una riqueza inmediata a las ciudades y tenemos transportes de mercancías que se convierten en comercios andantes y que no tributan de ninguna forma a las localidades donde hacen llegar la mercancía, que es adquirida por terceros".

Delgado ha denunciado al respecto que estas plataformas de comercio electrónico, que no pagan impuestos como el IBI u otras tasas en las ciudades, ofrecen "agresivos" descuentos con los que no puede competir el comercio local. Por ello, ha abogado por estudiar una base imponible para este tipo de grandes plataformas, aunque ha reconocdio que con esta iniciativa "se pretende remover al Estado para que sea él el que imponga un tributo que luego sea cedido a los ayuntamientos".

La aprobación de este estudio será uno de los 15 puntos del orden del día de la próxima sesión plenaria que tendrá lugar el lunes 4 de noviembre y que también incorpora otras cuestiones como la aprobación de la relación de puestos de trabajo para 2020, que contempla la creación de nuevos puestos como dos técnicos de grado medio y uno superior de informática así como un técnico de gestión de personal.

Además, se dará luz verde a la adjudicación del mantenimiento integral de la plataforma de administración electrónica del Ayuntamiento de Valdepeñas a la empresa Numenti S.L., por un importe de 391.500 euros para un periodo de cuatro años así como el de servicios postales a Correos por valor de 774.874 euros para el mismo periodo.

También de modificará el II Plan de Igualdad Municipal 2018-2021 para incorporar nuevas designaciones de representantes municipales a los órganos colegiados, entre otros asuntos.