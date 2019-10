Ciudadanos teme que el "uso político" de las empresas municipales las ponga en riesgo

Pérez Carcedo, en rueda de prensa en el Consistorio, ha recalcado que las aportaciones totales se incrementan para 2020 en un 7,06 por ciento para cubrir costes de personal y gastos corrientes, a lo que ha insistido en que cada vez cuestan más dinero las empresas municipales.

Una subida que ha cifrado en un 6,62 por ciento en el caso del coste del personal. Sobre esto, ha remarcado que solo se ha presupuestado correctamente en la Empresa Municipal de Agua (EMA) y en la Empresa de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) el coste de reinstaurar al personal municipal las 35 horas semanales.

Asimismo, ha apuntado que en conjunto, se incrementa en un 4,05 por ciento los gastos de funcionamiento. En este sentido, ha incidido en que a las arcas públicas les va a costar 4,75 millones de euros más estas empresas por los servicios que prestan, menos la EMA, que no recibe aportación, "y eso pese a la subida de tasas", ha apostillado.

El edil ha ejemplificado el caso de Emtusa, cuya aportación del Ayuntamiento era hasta ahora menor que la del Consistorio de Oviedo a la TUA, y ahora va a ser al revés, ha lamentado. En este caso, ha alertado de que la de Emtusa es la situación más preocupante, ya que no solo hay que darle más dinero para que pueda "subsistir", sino que solo podrá comprar tres autobuses con fondos propios, pese a que en el plan de la empresa se hablaba de necesidad de comprar el doble.

Ha remarcado, asimismo, el hecho de que la rebaja del bonobús y la extensión de la gratuidad hasta los 16 años en 2020 va a hacer que Emtusa deje de ingresar 658.400 euros. Por todo ello, ha recriminado al Gobierno local que hablan de apuesta por el Medio Ambiente cuando solo van a cambiar tres autobuses. Habrá un problema más grave en 2021, a su juicio, porque es cuando hay que cambiar los autobuses articulados y es más caro.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Respecto al presupuesto del Ayuntamiento, ha señalado que el Gobierno local solo les trasladó las líneas generales pero no está negociando con ellos. En este sentido, ha mostrado sus sospechas sobre que se está negociando, si no se tiene ya pactado, con Podemos-Equo.

A su parecer, el Gobierno local no está cumpliendo con su propio objetivo de mantenimiento de la senda de reducción de gastos corrientes, más bien lo contrario, ya que los de personal suben 3,8 millones de euros y los corrientes 2,5 millones. Los gastos de funcionamiento, ha recalcado, registran un incremento de 5,9 millones de euros.

Tampoco se cumple la potenciación de la capacidad inversora del Ayuntamiento como anunció el Gobierno local. Según el edil, es "falso" que se invierta más que en 2017. Según él, en 2019 hay presupuestados 19,2 millones de euros y en 2017 había 19,9 millones.

Pérez Carcedo ha incidido en que no se ha contenido el gasto ni se ha aumentado la capacidad de inversión, por lo que difícilmente Ciudadanos pueda apoyar estos presupuestos. "No son los presupuestos que necesita la ciudad", ha asegurado, a lo que ha asegurado que no van a ayudar a recuperar la actividad económica ni a crear empleo. Al contrario, ha opinado que solo servirá para que cueste más al Ayuntamiento "levantar la persiana" cada día.

GIJÓN AL NORTE

Asimismo, ha considerado llamativo que el Ayuntamiento tenga cinco millones de euros más para gastar sin necesidad de tocar los impuestos. Algo que ha atribuido a la subida de las aportaciones a cuenta del Estado, a la recuperación de la actividad económica, aunque sea "baja", y al desbloqueo en la Construcción por contar con ya con un Plan General de Ordenación (PGO).

Por otro lado, ha avanzado que ha recibido la convocatoria del Consejo Administración de Gijón al Norte para que sea sustituido en la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Auditoría por la alcaldesa gijonesa, Ana González.

El Consejo no se va a celebrar de forma presencial, sino que el voto se emite por correo. Esto pone de manifiesto, a su parecer., que no hubo "ningún error" en la votación, ni en el Consejo, sino un "fallo" del Equipo de Gobierno de no trasladar correctamente quienes quería que fuera su representante en estas comisiones. Para emitir el voto tienen un plazo de diez días naturales.