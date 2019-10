10N.- Els candidats a presidir el Govern d'Espanya visitaran la Comunitat Valenciana en campanya

Fins al 10N passaran per València, Alacant o Castelló els candidats a futur president del Govern: Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciutadans), Santiago Abascal (Vox) i Íñigo Errejón, que concorre a la Comunitat Valenciana amb la marca Més Compromís-Més País. La jornada més intensa serà la del dijous 7, quan coincidiran Sánchez, Casado i Abascal.

Dos dels aspirants a la Moncloa que aposten per centrar-se a la Comunitat són Sánchez, al costat d'Andalusia, i Rivera, que també prestarà especial atenció a Catalunya, Madrid i Andalusia. Però tots els partits valencians han organitzat trobades per a donar la benvinguda a la campanya aquesta mitjanit, en la vetlada d'Halloween i abans del pont de Tots Sants.

"IMPORTANT" PRESÈNCIA DE MINISTRES

Els socialistes tenen preparat un sopar de pa i porta i un acte en el barri de Sant Marcel·lí de València, a dos dies del míting central de Sánchez, dissabte 2 de novembre a la localitat valenciana de Mislata, al costat del president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, i el ministre de Foment i cap de llista, José Luis Ábalos. I és que durant la seua campanya hi haurà una "important" presència de ministres a terres valencianes, avancen des del partit.

En l'agenda de l'encara president del Govern en funcions hi ha marcada una altra visita dijous que ve, 7 de novembre, a la capital valenciana. Es dóna la casualitat que Sánchez ja va estar a València fa un mes, el 2 d'octubre, en el seu primer acte després de la decisió de tornar a les urnes.

Els 'populars', al seu torn, celebren dos inicis de campanya, amb un dinar aquest dijous a Castelló de la Plana i un acte a l'Ateneu Mercantil de València a les 19.00 hores, en tots dos casos amb els caps de llista. A falta que 'Gènova' tanque el seu calendari de campanya, la visita de Casado a la Comunitat també està prevista per a dijous 7.

CS I COMPROMÍS TRAUEN LA CAMPANYA Al CARRER

En Cs aposten per un inici de campanya a peu de carrer, a la plaça Cánovas de València, amb el líder autonòmic, Toni Cantó, i la candidata al Congrés María Muñoz, que parlarà de la importància d'"il·lusionar i posar Espanya en marxa". Amb aquesta pegada de cartells, el partit 'taronja' calfa motors per a la visita de Rivera, dimarts que ve, 5 de novembre, a la capital del Túria.

Uns altres que trauen la campanya al carrer són els de Més Compromís, amb una pegada de cartells a la plaça de Benimaclet a càrrec del cap de llista al Congrés, Joan Baldoví; la vicepresidenta del Consell i coportaveu de la coalició, Mónica Oltra; l'alcalde, Joan Ribó, i la resta de candidats. Tots segueixen la nit amb un sopar de germanor amb militants i simpatitzants al Centre Instructiu Musical (CIM) d'aquest barri de València.

Com a nou candidat a president, Errejón celebra a València l'acte central de Més Compromís-Més País aquest dissabte, 2 de novembre, al migdia al Teatre Olympia, encara que durant aquesta jornada també té prevista una altra cita a Castelló. Rita Maestre, portaveu mediàtica de Més Madrid, també estarà dimarts 5 a la capital de la Plana, un dia abans de la seua visita a Alacant.

MÍTING AMB ALBERTO GARZÓN

Mentrestant, en Unides Podem festegen l'inici de campanya a la seu d'Esquerra Unida (EUPV) de València, amb declaracions dels principals candidats, Héctor Illueca i Roser Maestro, i de nou pegada de cartells.

La visita que encara no està confirmada és la d'Iglesias, tot i que tenen tancat un míting per diumenge 3, protagonitzat pel coordinador d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, i el secretari de Societat Civil de Podem, Rafa Mayoral, al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Estaran també altres representants del partit com el vicepresident segon de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau.

Finalment, en Vox porten l'inici de campanya a la pista amb un sopar d'afiliats i la pegada de cartells a l'Sporting Club de Tennis de l'avinguda Balears de València, amb el cap de llista al Congrés, Ignacio Gil Lázaro; la 'número dos', Cristina Esteban, i el president provincial, José María Llanos. A tres dies del 10N, Abascal passarà pel cap i casal dijous 7 amb un míting a Fira València.