Andrés confía en acordar las 35 horas pero "hasta el rabo todo es toro" y la propuesta de la Junta aún es insuficiente

Andrés, tras una reunión en la que el PSOE de Valladolid ha presentado sus propuestas electorales, se ha expresado así en torno a la próxima reunión que celebrarán los sindicatos y la Junta, probablemente el 4 de noviembre, para intentar llegar a un acuerdo sobre la implantación de esta jornada que pudiera evitar la huelga general convocada para el 6 de noviembre.

El líder de CCOO en la Comunidad cree que el acuerdo "se va acercando", pero las negociaciones están abiertas y la propuesta de la Junta aún no es "suficiente", aunque haya "margen" para negociar la próxima semana.

Vicente Andrés ha insistido en que confía en el acuerdo ante unas posiciones que "no son muy distantes", pero ha advertido de que "hasta el rabo todo es toro" y habrá que ver si no hay "alguna sorpresa de última hora".

En esta línea, ha aclarado que la huelga general del día 6 no sería por un "desacuerdo" sino por el "incumplimiento" de un acuerdo ya adoptado anteriormente porque lo que se hace no es negociar sino "renegociar" lo que anteriormente ya se firmó.

Además, ha añadido que las 35 horas es una "restitución de derechos" que se quitaron en su momento y no se deterioraron los servicios públicos durante su implementación y si hace falta su mejora no es por esta razón. "No mejora el sistema cuando se hace más jornada", ha aseverado.

Vicente Andrés ha incidido en que la vuelta a las 35 horas supondrá generación de empleo y esa es la posición "determinante" y el objetivo "de primer orden" del sindicato, ya que también es una oportunidad para no perder población "a pasos agigantados", de forma que o se reduce la jornada o no va a haber empleo para todos.

En esta línea, ha apuntado que se ha visto cómo con la misma producción de bienes y servicios aumenta el PIB y la riqueza pero hay 80.000 empleos menos, también más población se va de la Comunidad.

CRÍTICA SOCIALISTA

También en el mismo sentido se ha expresado el cabeza de lista socialista por Valladolid al Congreso, Javier Izquierdo, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a Andrés después de la reunión mantenida para abordar las cuestiones del programa electoral del PSOE de cara a las próximas elecciones.

Izquierdo ha calificado de "tremendamente grave" que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, después de "alardear" de un acuerdo no lo cumpla y ha incidido en que precisamente esto es lo que motiva la huelga.

Así, ha cuestionado si habría que creerse otro acuerdo al que pudieran llegar y si será "fiable" porque, a su juicio, "cuando hay un acuerdo va a misa".

Javier Izquierdo ha afirmado que la palabra de Fernández Mañueco "no vale nada" y tiene la obligación de cumplir porque lo demás supondrá haber engañado a 85.000 empleados públicos y a todos aquellos que han conocido el acuerdo firmado.

Además, ha añadido que si en un momento en el que se habla de regeneración democrática "el primer día" de Gobierno no cumple un acuerdo "deja la calidad democrática a niveles muy bajos".

Así, cree que lo "razonable" no es negociar un nuevo acuerdo sino cumplir el que ya se alcanzó, dado que de lo contrario "menoscaba" la confianza al llegar a otros.