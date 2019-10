10N.- Puig creu que la gran coalició "no és una experiència en principi desitjable" i demana més acords sense fronteres"

Així ho ha afirmat en una entrevista concedida a Europa Press en la qual ha defés la necessitat d'un major nombre d'acords en la política actual perquè "hi ha reptes als quals ni un govern que tinguera un gran suport pot fer front a soles". "La fronterització de la política que s'està produint a Espanya és negativa i, a més, no té res a veure amb la societat: la societat no està fragmentada, no està dividida en eixos termes", ha afegit.

Puig, que creu que les enquestes són "un termòmetre d'un moment" -l'última publicada pel CIS atorga un major avantatge al PSOE- i cal veure "com es plasma en aquests últims dies el sentir general", ha ressaltat que allò fonamental per a Espanya és "tindre un govern" i per a açò cal "que hi haja una majoria important".

"És molt important que hi haja un govern amb la major força possible per a encarar la crisi territorial i també altres problemes associats a l'economia i al gran repte de la desigualtat", ha dit. Encara que li agradaria que l'enquesta "es confirmara" en les urnes, ha advertit que aquesta setmana serà "decisiva".

Amb els resultats que es deriven del 10N, el president valencià creu que cal "escoltar bé el que diuen els ciutadans" i "acabar amb el bloqueig". "Bloquejar per bloquejar no té cap tipus de sentit polític i si no hi ha una alternativa cal deixar governar per força més votada", ha subratllat.

Al seu parer, "Espanya necessita estabilitat, parar la pilota durant un temps i no estar sotmesos a l'amenaça permanent d'eleccions, això és un fracàs col·lectiu". Espera, per tant, que aquestes eleccions siguen les definitives i que l'11 de novembre tots els partits siguen conscients que "ningú té dret a continuar bloquejant".

Preguntat sobre si creu que seria possible arribar a un acord amb Podem després de tot el que ha passat fins ara, ha incidit que allò fonamental és "mirar cap al futur" i tots els partits han de "aportar la seua quota de responsabilitat" i treballar pel desbloqueig perquè "per damunt del partidisme està l'interés general d'Espanya".

L'EXPERIÈNCIA AMB PODEM EN EL CONSELL

Davant la pregunta de quines referències donaria a Pedro Sánchez del govern a la Comunitat Valenciana amb Podem, Puig ha explicat que ell no té "cap problema, sinó tot el contrari" amb aquesta formació: "Ha entrat bé en el Govern valencià, està actuant amb lleialtat, amb visió general de l'interés dels valencians i, per tant, en el nostre àmbit crec que que les coses estan funcionant bé".

No obstant açò, ha precisat que "cada escenari té el seu propi relat i els seus propis condicionants". "I no és el mateix una comunitat autònoma com la nostra que el Govern d'Espanya. El que és cert és que va haver-hi un intent seriós per part del PSOE cedint-li -a Unides Podem- una part important del govern, la vicepresidència social i quatre ministeris, que no va ser acceptada", ha incidit.

DEFENSA DELS INTERESSOS VALENCIANS

Preguntat sobre el fet que Més Compromís es reivindique com el verdader vot útil en defensa dels interessos valencians, Puig ha mostrat el seu respecte per l'acció de cada partit i ha subratllat que PSPV i Compromís tenen un govern de coalició que ha d'estar sempre vinculat a la lleialtat i al compliment de l'acord programàtic.

A més, ha assenyalat que cada partit busca "la seua via" i ha assegurat que a hores d'ara el que millor representa els interessos valencians "és el partit majoritari, el PSOE, que per primera vegada en molts anys és la primera força a la Comunitat", posició que aspira a revalidar.

Ho ha justificat que amb ells es defenen eixos interessos "directament, no fa falta intermediaris", aconseguint així major capacitat d'influència.