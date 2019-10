El DOGV publica l'eliminació de l'obligatorietat de dos metges en els bous al carrer

Les Corts aprovaren reformar la Llei d'espectacles públics per a eliminar la disposició que establia l'obligatorietat de comptar amb dos metges en els bous al carrer, una proposta que va plantejar el PP i que van secundar Cs, Vox i el PSPV, i davant la qual Unides Podem i Compromís va mostrar la seua oposició.

Així, el DOGV publica la derogació de la disposició addicional cinquena de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en la qual s'exigia la presència de dos metges en aquests festejos.

La llei d'acompanyament del 2018 va introduir una disposició per la qual s'establia eixe segon mèdic, però posteriorment es va aprovar una moratòria per al seu compliment de dos anys, de manera que entraria en vigor de gener del 2020.

No obstant açò, el text publicat en el DOGV, firmat pel president de la Generalitat, Ximo Puig, justifica la derogació de la referida disposició addicional en què "preveu un contingut impossible de complir donats els terminis existents i l'ingent nombre de festejos de bous al carrer que s'organitzen a la Comunitat al llarg de l'any".

Així mateix, assenyala que aquesta mesura s'ha adoptat davant "el reduït nombre de personal mèdic qualificat exigit en la disposició i en la tasca real que l'equip sanitari deu exercir sense perjuí que, en un futur, es proposen les iniciatives que siguen oportunes per a augmentar la seguretat, tant per al personal sanitari com per als ciutadans".