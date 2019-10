CaixaBank marca como "prioridad" que "la violencia sea erradicada" en Cataluña y minimiza la afección en sus oficinas

Gortázar se ha pronunciado en estos términos durante la presentación en València de los resultados de la entidad financiera en los últimos nueve meses, al ser preguntado por la situación que se está viviendo en Cataluña y la afección de las protestas en su actividad.

En este sentido, el consejero delegado ha vuelto a insistir en la posición que siempre ha mantenido CaixaBank sobre "basada en el respeto a la ley y en la necesidad de diálogo" para buscar un acuerdo que sea beneficioso tanto para Cataluña como para el resto de España.

En su opinión, "los episodios de violencia no benefician" a nadie y la situación de "inestabilidad no ayuda al crecimiento económico", pese a que "Cataluña han seguido creciendo y esperamos siga haciéndolo", ha apuntado.

No obstante, ha admitido que su "inestabilidad" ha tenido "impacto" en determinadas industrias como el turismo o la hostelería, por lo que "lo importante es que no se cronifique". "No queremos pensar que se mantenga en el tiempo pero esto lo tendremos que ver".

En cuanto a la afección en sus oficinas por los disturbios de las últimas semanas, Gortázar ha explicado que han sufrido "parte del impacto como el resto de comercios zona afectada" pero "los costes materiales no son significativos". Ahora, no les queda más que "esperar no se produzcan más episodios de ese tipo", ya que "los costes serían para la sociedad si la situación se cronificara y la violencia fuera recurrente y periódica", ha advertido.

En todo caso, los desperfectos "son de magnitudes relevantes" para las cifras de Caixabank y "la actividad bancaria de CaixaBank no se ha parado ni se va a parar" y continuará prestando servicio con normalidad en Cataluña, ha garantizado.

En cuanto a las protestas de septiembre organizadas por Tsunami Democràtic en oficinas de Caixabank, en las que acusaban a la entidad de "financiar la represión" y llamaban a los ciudadanos a no realizar operaciones con este banco, Gonzalo Gortázar ha precisado que no son la única entidad afectada y que en cualquier caso, ha manifestado su "respeto" por aquellas protestas que se realicen desde la "no violencia". A su entender, "ese es el único camino a seguir".

En punto, ha querido poner en valor la "importante función" que cumple CaixaBank en Cataluña por la cuota mercado que tiene, por lo que espera "convencer a quien no le gustan sus actuaciones. De todos modos, "si (las protestas) son pacíficas, respetar cualquier opinión", ha reiterado.