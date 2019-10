Iceta defiende a Buch por su respaldo a los Mossos: "Han actuado bien y el consejero les ha dado cobertura política"

El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha salido en defensa del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en pleno ojo del huracán independentista por defender a los Mossos d'Esquadra durante los disturbios desencadenados tras conocer la sentencia del procès, a la vez que ha criticado la postura de Torra en este asunto.

"Los Mossos han actuado bien y el consejero les ha dado cobertura política e institucional. Lo que no tiene sentido es haber pedido competencias policiales y luego no querer ejercerlas por razones políticas partidistas", ha señalado en una entrevista en RNE, donde también ha aprovechado para justificar la reintroducción de la plurinacionalidad en el programa del PSOE.

No es la primera vez que el dirigente socialista muestra públicamente su respaldo al jefe de Interior. Este mismo miércoles en un mitin junto a Pedro Sánchez en el Cubic de Viladencans, Iceta agradeció a Buch que esté "a la altura de su responsabilidad", a diferencia del president, Quim Torra.

"Gracias Gobierno de España y también gracias conseller de Interior porque hay quien está a la altura de su responsabilidad y quien no sabe siquiera cuál es su responsabilidad. Tenemos un presidente de Cataluña que no está a la altura de su responsabilidad: se llama Quim Torra", exclamó.

El líder del PSC deploró que en Cataluña haya quien "no respeta las ideas de quienes piensan diferente", y subrayó: "No nos vengan con milongas, no es un derecho quemar contenedores; no es un derecho agredir a la policía; no es un derecho impedir que se apague un fuego; no es un derecho quemar un coche; no es un derecho intentar bloquear una estación o un aeropuerto". "Así no se hace una sociedad", recalcó Iceta.

Adelgazamiento del programa

Por otro lado, Iceta ha querido quitar hierro a la ausencia del federalismo en el borrador del PSOE, que posteriormente fue incorporad tras una llamada del líder del PSC a la presidenta del partido. "La explicación que recibí me pareció muy lógica (...) En abril nos presentamos con un programa de 300 páginas y todo el mundo consideraba que era excesivo y que era muy difícil que alguien lo leyera entero, y se decidió hacer una versión reducida de 50 páginas. Eso implicó que muchas cosas que se recogían en abril pues ahora no estuvieran", ha explicado en una entrevista en RNE.

Entre las frases que decayeron figuraba una en la que el PSOE se compromete "a las reformas necesarias para un nuevo impulso de autogobierno, concretadas en la Declaración de Granada de 2013 y la de Barcelona de 2017", los dos textos de referencia del modelo federal que defiende el PSC.

"Cuando lo vimos les dijimos 'oye, a mi esa frase me viene muy bien porque creemos que da una perspectiva y una esperanza' y la respuesta que recibimos fue 'ah, perfecto, pues lo incorporamos'", ha sostenido.

Iceta ha asegurado que la receta del Partido Socialista para resolver el conflicto catalán no ha variado, y sigue pasando por el diálogo dentro de la ley.

En este sentido, el líder de los socialistas catalanes ha reivindicado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, es el único candidato que puede esgrimir un proyecto para el conjunto de España, pues los malos resultados de PP y Ciudadanos en Cataluña y País Vasco en abril "demuestran que su propuesta no arraiga en esos territorios".