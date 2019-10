Ribó anuncia que han aconseguit bloquejar 150.000€ del frau en l'EMT

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat que el consistori ha aconseguit bloquejar vora 150.000 euros en un banc d'Hong Kong -poc més d'un milió de dòlars en moneda d'eixa regió- dels quatre milions d'euros del frau comés en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de la ciutat.

El primer edil ha admés que es tracta d'una quantitat "menuda" però "significativa". Per açò, considera que és una "bona notícia" i un "pas avant" en l'objectiu de l'estratègia per tal que els diners del frau tornen a l'EMT. Per a açò, han desenvolupat actuacions amb Interpol i a través del gabinet d'advocats contractats en eixa regió.

Ribó s'ha pronunciat així en declaracions als mitjans abans del ple de l'Ajuntament, en les quals ha volgut recalcar tres "grans idees": que l'estratègia del consistori està dirigida a recuperar els diners; que volen augmentar la seguretat en l'empresa pública i organismes autònoms i ha subratllat el paper "clau" de l'EMT per al consistori, que ha passat de tindre un patrimoni de menys 14 milions amb el PP a quasi disposar de quatre milions, de no ser pel frau.

"És una xicoteta bona notícia" i un "pas avant", ha indicat Ribó sobre el bloqueig dels diners recuperats i ha subratllat que seguiran en aquesta estratègia "amb els mecanismes que calguen" tot i que saben que no serà un procés d'"escriure una carta i que ens contesten".

Sobre l'objectiu d'augmentar la seguretat, ha indicat que va començar ja en el ple extraordinari sobre aquest tema "en un moment en què els intents d'estafa apareixen en empreses privades i públiques", si bé els primers no es coneixen públicament perquè afectaria, per exemple, a la borsa.

En el tercer cas, ha insistit que l'EMT és "una empresa que funciona bé" malgrat que "per part de determinats grups moltes vegades s'està jugant a intentar degradar-la".

Ha recordat que "fa molt pocs anys el ministre d'Hisenda ens va escriure una carta dient que l'EMT a nivell de patrimoni estava en un menys 14 milions i en situació de dissolució, en eixa situació la trobàrem. Ara, el 2019, de no haver succeït el frau, estaria amb més de 4 milions de patrimoni".

Així mateix, ha posat en valor que entre 2011 i 2015 es van comprar dos autobusos mentre que l'actual govern porta adquirits més de 180 i ha augmentat la plantilla amb més conductors. A més, l'EMT va ser declarada premi a la millor empresa en 2017/2018 "i la Forbes la considera una de les millors empreses", que ha obtingut una valoració de 7,66 dels usuaris.