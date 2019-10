La Mutant convida ballarins amateur i professionals a una masterclass gratuïta amb el coreògraf de Rosalía

20M EP

La Mutant de València ha programat per al 23 de novembre dos classes magistrals de dansa "molt especials", emmarcades dins de la seua línia de suport a la formació contínua dels creadors valencians. Així, el coreògraf i 'bailaor' flamenc José Manuel Álvarez, conegut pel seu treball com a assessor coreogràfic d'artistes com Rosalía o per a companyies com a La Fura dels Baus, arriba a l'espai d'arts vives de Juan Verdeguer de la mà del Festival Circuit Bucles.