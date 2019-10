Jonás Fernández avanza a UGT que en marzo se conocerá la propuesta del fondo de transición justa y el ajuste en frontera

El europarlamentario asturiano, que participa esta mañana en un desayuno de trabajo en la sede de UGT, ha explicado que en el primer trimestre de 2020 se elaborarán las propuestas para ambos asuntos claves para la industria europea y asturiana, toda vez que el 1 de diciembre se constituirán los nuevos órganos de gobierno comunitario que se han comprometido a presentarlas en un plazo de 100 días.

En declaraciones a los medios, Jonás Fernández ha señalado que la creación de un impuesto ambiental requiere unanimidad y existe cierta reticencia por parte de algunos países europeos con potente actividad exportadora con temor a represalias de terceros países, lo que podría dificultar o dilatar su tramitación.

No obstante, se baraja como alternativa que el ajuste en frontera no sea un impuesto como tal sino una exigencia de participación en el mercado de ETS (Emissions Trading System) europeo a las empresas en terceros países, de tal manera que "tengan que comprar también los derechos de emisión de CO2", ha explicado. Este, dice, sería un instrumento que tendría que estar "acorde a la normativa de la Organización Mundial de Comercio" pero que no necesitaría unanimidad en el marco de la UE, lo que "podría facilitar su trámite legislativo".

Sobre la creación del fondo para la transición justa, dentro del marco financiero plurianual 2021-2027 en el que espera incrementar su dotación, el eurodiputado ha reseñado que el compromiso de la Comisión "es tener una propuesta en los primeros 100 días de gobierno" para después ver "los condicionantes" para recibir financiación. "A finales de febrero o principios de marzo deberíamos conocer la propuesta en el marco de ese negociación sobre el marco financiero", ha avanzado.

Al respecto, Javier Fernández Lanero ha incidido en la necesidad de que alguno de los 60 proyectos asturianos presentados a la Plataforma de Regiones Carboníferas de la Comisión Europea, pueda adelantarse a 2020 con "remanentes de otras partidas", dado que los plazos presupuestarios están previstos para 2021. El objetivo, dice, debe ser intentar que el año que viene se apruebe ya "alguno de estos proyectos y empezar a ponerlo en marcha".

"Para la que la transición energética sea justa, al tiempo que se cierran actividades, como la térmica o la minera, haya otra serie de actividades que den cobertura al empleo y que no deje a determinados territorios condenados a la miseria y al desempleo", ha defendido el dirigente sindical.

Asimismo, Fernández Lanero advierte que el desarrollo de esos proyectos de transición justa requerirán modificar o construir instalaciones que llevan "un tiempo" por lo que urge su aprobación porque territorios como Asturias no están "para esperar".

Igualmente, ha apremiado el debate y aprobación de un arancel ambiental que corrija la "competencia desleal" que sufre la industria comunitaria debido a la producción del acero que se fabrica fuera de Europa y que "no paga por emitir CO2", llegando incluso a vender "por debajo de precio de fabricación. De este modo, considera esencial que la UE proteja la competitividad de su industria, con especial sensibilidad en Asturias.

Con todo, el secretario general de UGT ha aprovechado para instar a la conformación de gobierno en España "cuanto antes". Así, remarca la necesidad de un gobierno con peso en la UE y que tenga, además, plena capacidad para aprobar los presupuestos o desarrollar el estatuto electrointensivo. "No podemos estar sin gobierno en este país", ha dicho, anunciando posibles movilizaciones.