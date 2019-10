Sharon Stone: "Hay directores que me han dicho que me sentara en su regazo, ¿le dirías a Tom Hanks algo así?"

La historia de Sharon Stone, quien conserva todo su magnetismo, elegancia y sensualidad a sus 61 años, es más triste de lo que parece: todo el mundo daba por hecho que era una femme fatale de Hollywood, pero lo cierto es que jugaron bastante con su imagen.

Aunque le prometieron que no se vería nada, su cruce de piernas en Instinto básico se hizo viral, si es que en aquellos tiempos se podía considerar viral algo, y no pudo sino llorar. Stallone la obligó a emborracharse para una escena de sexo con él en El especialista porque ella no quería emborracharse. "Pues niégate a desnudarte en la película de otro", le espetó Sly. Y así cienes y cienes de veces.

"En Hollywood, la combinación de una vagina y una opinión es letal", reflexionó en un momento dado la estrella, que en los tiempos que corren, con el #MeToo y la cuarta ola del feminismo, ya no tiene miedo a hablar.

"Yo quería trabajar, así que se me ocurrió la estrategia de posar semidesnuda para Playboy. ¿Encajaba en ese rol? Obviamente no. ¿Utilicé mi cerebro para parecer follable? Por supuesto. Estoy segura de que Marilyn Monroe no hablaba así en la vida real, pero aprendió el juego. Personalmente, jamás me sentí como un símbolo sexual”, aseguró en mayo de este mismo año a Vogue.

Y ahora acaba de conceder una nueva entrevista a Harper's Bazaar donde posa en exclusiva y es portada del nuevo número. La intérprete de Casino ya no le tiene miedo a decir lo que piensa ni al que dirán, y se abre de forma íntima.

"El hecho de que Harper's Bazaar me pida que sea su portada me hace sentir fabulosa. Ahora, con lo que me encanta la moda estoy obsesionada con la revista. Y nunca viene mal que te masajeen el ego", reconoce Stone.

Ella, que siempre ha tenido fama de ser complicada en los rodajes (quizá porque no gustaba, como ella ha asegurado en alguna ocasión, que una mujer alzase la voz) no tiene tapujos en aceptar, también, que ha sido muy ambiciosa.

"Lo soy, sí, y vanidosa, puede, pero lo que importa es que siempre busco trabajar con los mejores", confiesa, de la misma forma que acentúa que ha pasado "por muchos altibajos en esta vida y una tiene que aceptarlo".

Llevó mal el olvido que le dispensaron con el cambio de milenio, cuando cumplió los 40 en Hollywood. "Este es un negocio muy duro y a la gente le gusta olvidarte cuando no estás en la cima", asegura.

"A las mujeres no se nos permite triunfar fácilmente", advierte sobre cómo ha sido su carrera, "mientras que los varones de la misma edad solo necesitan pasearse mostrando su palmito para triunfar con una rapidez que no conseguimos nosotras".

Es entonces cuando suelta una de esas bombas que en los estudios del séptimo arte de Los Ángeles cada vez es más habitual: "He tenido directores que me han dicho: 'ven y siéntate en mi regazo'. ¿De veras? ¿Le dirías a Tom Hanks algo así?".

Experiencias todas ellas que han hecho que Sharon Stone desconfíe de los hombres para siempre. "Es igual de importante saber cómo utilizar la inteligencia que nuestra feminidad. Me gusta salir y pasar la noche fuera, pero no sé si quiero a un hombre en mi vida. Ni ahora ni nunca", zanja.