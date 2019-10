La novia de Javier Tudela, hijo de Makoke, se aumenta el pecho

Cada vez son menos los famosos que mantienen intacta y sin ningún retoque estético su apariencia física. La última en dar el paso ha sido Marina Romero, pareja de Javier Tudela, que ha anunciado a través de Instagram que va a someterse a una operación de aumento de pecho.

"Hola chicos, gracias por todos los mensajes deseándome suerte, estoy bien, todo ha salido genial, os dejo aquí mi cara de felicidad antes de entrar y ya cuando me encuentre un poquito mejor os iré contando, por todos los que me preguntáis haré y preguntas y respuestas para resolver dudas, muchas gracias, ¡sois los mejores! (La operación es estética, no es nada malo)", ha anunciado la joven a través de Instagram

De esta forma, la modelo llevará a cabo un nuevo retoque y pasará de nuevo por quirófano después de haber aumentado los labios con ácido hialurónico. Esta última es una intervención que ha modificado sensiblemente su rostro y con la que ella está encantada, a pesar de que el propio doctor haya dicho que él no los habría aumentado tanto.

Hace pocos meses, Anita Matamoros, cuñada y buena amiga de Marina, también pasó por el quirófano para una reducción de pecho con la que dice estar encantada, a pesar de que durante el postoperatorio sufrió “grandes dolores de espalda”.

Por su parte, Makoke, madre de Javier Tudela y Anita Matamoros, también ha llevado a cabo numerosos tratamientos estéticos para rejuvenecer su piel y su cuerpo.