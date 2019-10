Acuerdo en el convenio del Metal de Ciudad Real para 15.000 trabajadores y 3.000 empresas de la provincia

El acuerdo se alcanzó anteanoche tras seis horas de negociación ante el Jurado Arbitral de Ciudad Real, en el acto de mediación previo a la huelga que se iba a iniciar el próximo lunes, 4 de noviembre, coincidiendo con el comienzo de la parada prevista en el complejo petroquímico de Repsol en Puertollano, según han informado UGT y CCOO en nota de prensa.

Justamente, según los sindicatos, el Plus de Parada había bloqueado las últimas reuniones de la negociación del convenio. Para los sindicatos, este Plus era una reivindicación irrenunciable, que la patronal rehusaba atender pese a que el complejo petroquímico de Puertollano era uno de los pocos existentes en España, y el único de Repsol, que aún no lo tenía establecido.

Finalmente, la patronal aceptó incorporar el Plus de Parada, con una dotación de 32 euros/día y de 66 euros/fin de semana, cuantías que se sitúan en la parte alta de los ya establecidos en otros complejos.

Repsol tiene programada para este mes de noviembre una parada para mantenimiento e inversiones, entre las que destacan nuevos proyectos de reducción de CO2, que se prolongará durante unos 20 días y empleará a entre quinientas y mil personas de diversas contratas, todas las cuales percibirán ya el Plus acordado ayer. En 2020, hay prevista otra parada que requerirá unos dos meses de trabajos y no menos de otras mil personas.

El acuerdo alcanzado establece además una subida salarial global del 4,5% en sus tres años de vigencia (2019-2021) con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero por lo que respecta al año en curso.

Se mejoran también las licencias, a computar desde el día laborable posterior al hecho causante y se aplicará lo dispuesto en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores con respecto a los 15 minutos del bocadillo. A cambio, la patronal exigió, y obtuvo, la congelación del precio de las horas extras durante la vigencia del convenio y la modificación del plus de antigüedad, que pasará a computarse por quinquenios.

Los secretarios generales de UGT FICA y de CCOO-Industria de Ciudad Real, Antonio Torres y David Vera, han valorado el acuerdo. "Consideramos que lo conseguido es muy satisfactorio. Los incrementos salariales pactados, aunque moderados, se adecuan a la situación y a las perspectivas del sector y garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo", han asegurado.

Además, haber logrado incorporar el Plus de Parada es, según los sindicalistas, un "hito histórico para uno de los complejos petroquímicos más antiguos de España", que beneficiará, en su opinión, tanto a los trabajadores implicados en las paradas como al tejido empresarial de Puertollano.