De lo desastroso al talento: lo mejor y más viral de los casting de 'OT 2020'

Noemí Galera y su equipo de casting de Operación Triunfo 2020 se vuelcan estos días en encontrar a los que serán los próximos concursantes del programa de La 1, que volverá a la pequeña pantalla el año próximo.

En el camino, ha habido de todo, desde actuaciones que nunca debieron ocurrir, hasta momentos de gran talento o muy emotivos. Y eso que aún queda el casting de Madrid, que se prevé muy numeroso, el 5 de noviembre en el Pabellón Satélite del Madrid Arena.

Judit, que pasaba por allí

La historia de Judit Soriano es una historia de amistad más que de talento para el cante. La joven acompañaba a su amiga, que sí canta, y como no la dejaban pasar como acompañante a la zona de casting, se acreditó como una aspirante más. Y llegado el momento tuvo el valor de ponerse delante de Noemí Galera y cantar, bueno, intentar cantar La Rubia, de Omar Montes. Una amiga de verdad.

Un baile para una canción

Venir de familia de artistas puede ayudar y quizá ese sea el caso de Eliazar Ruiz, que además de bailarín es cantante y por si eso fuera poco, además es hermano de la cantante Melody. Hizo una versión de Fuego en la que la coreografía dejó descolocados a los miembros del jurado.

Entrar con una pirueta

Noemí Galera le preguntó cómo se llamaba, pero nunca respondió. La emoción le pudo y quizá por eso llegó hasta el micrófono haciendo una volterera lateral, para a continuación ponerse a cantar. No pasó el casting, pero pasó a la posteridad.

Una audición emocionante

Leticia Gavira es una joven andaluza que se presentó a los castings de Sevilla y que guardaba una estrecha relación con el programa. Su madre era Leticia Pérez, una de las concursantes más recordadas de OT 2003 y que en 2012 falleció a los 35 años a causa de un cáncer.

Rubí Diamante

"Mi nombre es Ricardo Sebastián, vengo de Almería, pero vengo con mi personaje, que es Rubí Diamante. Me gano la vida como peluquero, pero esto me aporta mucho, porque Ricardo es una persona muy insegura, muy tímida, pero Rubí es una máscara que me aporta seguridad", explicaba este aspirante almeriense.