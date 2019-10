El Palau de la Música incrementa un 20% el nombre d'abonaments

La venda d'abonaments per a la temporada 2019-2020 del Palau de la Música de València s'ha incrementat en un 20% respecte a la 2018-19, i ha batut el seu rècord, amb 63 abonats més que la temporada que fins ara l'ostentava -la 2017-2018-. La present temporada no podrà realitzar-se físicament en el Palau, ja que està tancat des de l'estiu per obres, però ha sigut reubicada entre les Arts, el Teatre Principal, l'Almodí i el Palau de Congressos.

Les abonades i abonats han optat aquest curs per a triar entre els quatre abonaments oferits, coincidint cadascun amb les sales on es desenvolupa la temporada. D'aquesta manera, s'ha pujat un 20% en nombre d'abonats respecte al mateix transcurs de temps del curs passat, arribant a la xifra de 1.266 abonats, repartits en les diverses sales. En aquesta xifra estan inclosos els abonats del Cicle OV, ha detallat el consistori.

A més, se supera en 63 abonaments la xifra de 1.203 abonaments de la Temporada 2017-18, curs en el qual es va introduir per primera vegada una flexibilització de l'oferta amb la creació de nous cicles específics.

El director del Palau, Vicent Ros, ha mostrat la seua satisfacció perquè "la música no para" i ha valorat la resposta del públic i que "poder obrir la programació a tota la ciutat, fa que els aficionats tinguen més accessibilitat als concerts de l'Orquestra de València i de la resta de la programació simfònica".

Així mateix, la presidenta del Palau i regidora de Cultura, Glòria Tello, ha volgut "agrair a les nostres abonades i abonats la seua implicació i la seua fidelitat amb la nostra programació". A més, Tello ha recordat que les i els abonats conservaran les seues butaques, una vegada oberta de nou la Sala Iturbi.

Cicle Beeth 2020

Aquest mateix dijous comença el cicle "Beeth2020" de l'Orquestra de València, dedicat a Ludwig van Beethoven, amb motiu del 250 aniversari del seu naixement. Amb la direcció de Pablo Heras-Casado, que debuta al capdavant de la formació simfònica valenciana, es podrà escoltar a l'Auditori del Palau de les Arts, el Concert núm. 1 del geni alemany, que serà interpretat per la concertista veneçolana Gabriela Montero, que a més debuta a València. La Simfonia núm. 3 d'Anton Bruckner completa el programa.

D'aquesta manera, l'Orquestra de València protagonitzarà aquest cicle que reuneix el corpus simfònic, concerts i altres obres mestres de Beethoven que no es toquen habitualment, així com xarrades, exposicions i altres esdeveniments sobre Beethoven.