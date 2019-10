Els valencians decidiran com serà la plaça de l'Ajuntament

Com t'agradaria que fóra la plaça de l'Ajuntament? Aquesta és la pregunta que han de fer-se els valencians, ja que seran els qui podran decidir –en bona part– el futur d'aquest enclavament amb la seua reforma. El que se sap fins ara és que serà per als vianants a partir del 20 de març de 2020.

Després, gràcies a iniciatives com el taller participatiu Pensem la plaça, inaugurat aquest dimecres, es decidiran els seus aspectes més concrets, com si hi haurà en ella una font central, quioscos o l'estàtua dedicada a Francesc de Vinatea. Per a arribar a acords, veïns, comerciants, associacions i professionals de l'arquitectura podran donar les seues idees sobre el futur d'aquest espai de València fins al 20 de desembre en el Saló de Cristall de l'Ajuntament.

Allí s'habilitaran taules de treball perquè la gent puga “reflexionar sobre com vol que siga la transformació de la plaça per a recuperar-la com a espai públic en el qual viure i on ocorren coses; una plaça com a punt de trobada ciutadana”, va remarcar la regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, en la presentació, aquest dimecres, del taller diagnòstic, al costat de la seua homòloga de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa, Sandra Gómez.

Valía va animar als valencians a “participar a títol individual i trobar-se amb altres ciutadans amb els quals intercanviaran idees i propostes” i va recordar que “fins a la primera i segona setmana de novembre estem treballant sobre el diagnòstic de la plaça, abans d'entrar en les propostes concretes de millora”. “Teníem clar que no volíem ser els que dictàrem quina plaça volem, sinó que fóra la ciutadania qui triara” els usos d'aquest emblemàtic enclavament de la ciutat, va afegir Gómez.