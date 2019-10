La investigació sobre el frau en l'EMT comença sense l'empleada acomiadada

La investigació interna oberta en el si de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per a esbrinar com va ser possible que 4 milions d'euros acabaren en un banc de Hong Kong per a comprar una empresa xinesa va començar aquest dimecres, però sense l'empleada fulminantment comiat arran del frau.

L’exdirectora d'administració es va personar en la comissió de treball, on era la primera persona citada de la sèrie de compareixences que acollirà l'organisme. Així ho van informar els diferents consellers a la seua eixida de la sessió, després d'un recés amb la declaració del president de l'entitat i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. Durant la jornada també estava prevista la declaració del director gerent, Josep Enric García.

El propi Grezzi va anunciar que demanarà al gerent de l'empresa que encarregue una auditoria externa dels últims 15 anys sobre els pagaments de més de 100.000 euros que haja fet l'entitat amb l'objectiu de “veure si les pràctiques que s'han fet ara –en referència al frau–, es feien abans”. “Volem anar fins al fons, per a conéixer si per rebre un correu electrònic del president o d'un regidor s'ordenaven pagaments i transferències. Aqueixa no era la pràctica que s'havia fet ací des de 2015, però no sabem si abans era així”, va manifestar.

Grezzi va insistir que l'equip de Govern vol “recuperar tots els diners” i “arribar fins al final”, al mateix temps que va considerar que “alguns el que volen és veure de quina manera es poden traure culpables”.

Tant Ciutadans com Vox van reclamar el cessament del secretari de la comissió –que també és el secretari del ple de l'Ajuntament– pel fet que va proposar, segons van assegurar, posposar al següent ple la notificació de la situació al Banc d'Espanya, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes.

El PP, per part seua, va exposar que aquesta proposta va ser una “sorpresa” ja que, segons va afirmar l'edil Carlos Mundina, en el consell d'administració del 7 d'octubre es va adoptar un acord “per consens” en el qual es proposava notificar del frau a aquestes entitats.

D'altra banda, un informe de CaixaBank assenyala que la directora de Gestió i de l'Àrea Financera de l'EMT, que es trobava de baixa per maternitat, va ser informada mitjançant un correu electrònic de dues transferències realitzades els dies 17 i 20 de setembre, i que van acabar suposant, juntament amb altres sis més, un frau de 4 milions d'euros a la companyia pública que es va destapar el 23 d'aqueix mateix mes amb l'acomiadament d'una treballadora.

L'entitat conclou en aqueix informe que aqueixa directiva va tindre “puntual coneixement de l'operativa mitjançant l'accés i visualització a través de banca online del depòsit sobre el qual es realitzaven les transferències” a comptes de la Xina i que “cap manifestació ni objecció va formular a aquestes”.

Així figura en l'informe remés per l'entitat bancària a l'EMT, amb data de 24 d'octubre, en el qual CaixaBank responia a la sol·licitud de l’“abonament immediat de l'import de huit transferències ordenades per un total conjunt de 4.040.898,22 euros” –que es va realitzar el dia 10 d'octubre– i al qual l'entitat no va atendre “per raons que la seua companyia (EMT) àmpliament coneix”.

En la resposta, el banc afirma que “sembla més aviat que l'EMT pretén ara traslladar a CaixaBank les resultes negatives de tot un conjunt d'irregularitats internes que s'haurien produït en l'empresa”.

Aproven els comptes de 2020

El consell d'administració va aprovar aquest dimecres amb els vots dels membres del Govern municipal (Compromís i PSPV) el pressupost de l'EMT per a 2020, amb un augment del 3,5% respecte a l'any anterior. Ciutadans i Vox van votar en contra dels comptes.