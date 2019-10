'Íñigo Errejón-Wyoming' y 'Pablo Iglesias-Dani Mateo' estrenan en 'El intermedio' la sección 'Debates por la cara'

Este miércoles, Dani Mateo se atrevió a 'meterse' en la piel de un político para estrenar en El intermedio la sección 'Debates por la cara'. En esta ocasión fue en la de Pablo Iglesias, y así poder debatir con Wyoming, que a su vez se 'convirtió' en Íñigo Errejón.

Moderados por Andrea Ropero, ambos no dudaron en lanzarse puyas metidos en la piel de los líderes de Unidas Podemos y Más País para protagonizar un debate de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre.

"Hemos sorteado el orden de las intervenciones y ha ganado el señor Iglesias", comentó Ropero, a lo que 'Pablo Iglesias-Dani Mateo' respondió que "no puedo decir que me sorprenda, he ganado en todo lo que me he enfrentado a Íñigo".

El debate comenzó fuerte e 'Iglesias-Mateo' comentó que "nosotros siempre estaremos dispuestos a pactar, pero no a dejarnos humillar. La pregunta que le haremos a los inscritos e inscritas será esta: ¿Quieres conservar tu dignidad o prefieres arrastrarte por un silloncito como el traidor de Errejón?".

'Errejón- Wyoming' le contestó afirmando que "discúlpate conmigo y con toda la izquierda por la irresponsabilidad que has cometido perdiendo esta oportunidad". Y añadió que "si yo hubiera estado en tu lugar, los españoles tendrían un Gobierno progresista o, por lo menos, un Gobierno".

Los programas de ambos partidos también tuvieron protagonismo: "El de Más País es un plagio del nuestro, la única manera de diferenciarlos es que el nuestro tiene unas gotitas de sangre al final, son de la puñalada que me dio Errejón", aseguró 'Iglesias-Mateo'.

A lo que 'Errejón- Wyoming' respondió que "el programa de Más País es Cayetano Rivera y el de Unidas Podemos es Paquirrín, es decir, tienen el mismo ADN, pero con resultados diferentes".

Uno de los momentos más destacados del debate fue cuando 'Iglesias-Mateo' ofreció a su contrincante un "tupper de empanadillas", ya que ese "es el precio" del líder de Más País: "Son congeladas, como tu corazón. Vete con la vieja".

Como gran fan de Juego de Tronos, 'Iglesias-Mateo' no dudó en hacer referencia a la serie de HBO: "Españolas, españoles, yo no les voy a pedir el voto, pero Íñigo no va a conseguir acabar con los caminantes blancos, como mucho convertir a la izquierda en la boda roja. ¡Dracarys, ven a mí!", afirmó.

Para concluir, 'Errejón- Wyoming' reconoció que "no he venido a pelearme con quien fue mi best compa for ever, con el que he compartido todo, hasta la cama. Pero voy a hacerte en las redes sociales lo que tú le has hecho a España: bloquearte".