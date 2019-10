Eva, en 'Firts dates': "Necesito un hombre fuerte, que me empotre y me agarre de la cintura"

Eva llegó este miércoles a First dates pisando fuerte y dejando las cosas muy claras sobre sus preferencias para la cita que tendría en el restaurante de Cuatro.

"Yo tengo mis hechuras y con este cuerpo no me puedes poner una cosita menudita porque me lo cargo", comentó la malagueña. "Para estar con cuidado en los sitios tampoco vamos a estar. Tiene que ser un hombre que me coja fuerte y me empotre, que me agarre de la cintura", añadió.

Eso sí, aclaró que "estoy en un momento que lo que busco es una relación de amistad con mucho roce y poca obligación. Ya tengo yo una vida muy complicada, pero me gusta el estrés".

Su cita en First dates fue Francisco, que ya en su presentación los espectadores pudieron ver que era totalmente lo contrario a lo que buscaba Eva, y no solo físicamente: "Me gusta el yoga, la espiritualidad porque me aporta mucho bienestar, porque va mucho con mi manera de ser y de sentir. Todo lo que sea serenidad interior, me atrae", señaló el malagueño.

Nada más verle, la camarera no pudo evitar comentar que "físicamente el muchacho no es feo, pero lo veo muy menudillo para mí, me gustan más grandotes. Es poquilla cosa para mi gusto".

Durante la cena conectaron en varios temas, pero en otros no tanto: "El carácter de Francisco es muy de oso amoroso, muy de paz y amor", admitió Eva.

Por eso, en la decisión final, la malagueña fue clara y directa: "Somos totalmente incompatibles y nos han faltado muchas cosas en común, somos casi casi polos opuestos". Por tanto, ninguno de los dos quiso una segunda cita.