Antonio Orozco y Pablo López anuncian en 'El hormiguero' que serán 'coaches' de 'La Voz' en la edición de 2020

Esta temporada, El hormiguero volvió a ser el programa donde Antena 3 irá confirmando, semana a semana, los coaches de la próxima edición de La Voz.

Pablo Motos aprovechó la visita este miércoles de Pablo López y Antonio Orozco para confirmar su presencia en el talent musical en 2020: "Quiero dar una noticia importante y oficial, que los dos vais a ser coach de La Voz", anunció el presentador mientras el público estallaba en aplausos.

"Hay rumores sobre más coach, pero no se pueden confirmar hasta la semana que viene. Lo que es oficial es que vais a estar los dos juntos [repitiendo presencia respecto a la edición de 2019 donde compartieron escenario con Luis Fonsi y Paulina Rubio]", añadió Motos.

Entre risas, López aclaró que "en casa se podía entender que vamos a ser nosotros dos y se acabó, pero no". Inmediatamente el presentador rectificó: "No, no, hay cuatro coach".

"Lo que es seguro y bastante probable es que nos van a separar en los sillones, nos ponen lejos", señaló Orozco riendo, ya que al sentarse en la mesa de El hormiguero este miércoles se quejó de que su compañero siempre se ponía al lado de Motos y a él le dejaban a un lado en la entrevista.

En la visita de los cantantes también aprovecharon para mostrar el making of del nuevo videoclip de López: "Que sólo me dejan poner una vez", admitió Motos; el fuengiroleño matizó sus declaraciones sobre las fiestas en su casa: "No las organizo, se montan solas"; y vieron las imágenes de la cámara oculta que le hicieron Orozco y él a un grupo de fans el día anterior en el plató del programa de Antena 3.