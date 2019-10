Consultar el horóscopo de hoy: jueves 31 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 31 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No quieras saber demasiado de una persona que realmente no es de tu agrado. Deja que se aleje todo lo que puedas y si es necesario, evítala, porque no te trae buenas influencias y sí quizá algún dolor de cabeza. No te sientas mal porque no te guste todo el mundo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?Tauro

No es cierto, ni debe influirte para nada, lo que alguien te dice por las redes sociales, ya que tanto si es bueno como malo, lo cierto es que es mejor que sigas tu criterio, sobre todo en los relacionado con la salud. En cualquier caso, consulta a un especialista.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?Géminis

Buenas relaciones con los amigos y conocidos con los que estarás en contacto gracias a un asunto que traerá muchos comentarios y movimiento. Calma tensa en asuntos de trabajo a la espera de algunas decisiones. Puede que no sean tan negativas como parecen.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?Cáncer

No descartes un cambio de paisaje en tu vida bastante brusco. No será definitivo, pero, por una temporada, podrías cambiar de país o de entorno. Debes meditar la propuesta antes de aceptar. Valora bien lo que tiene a favor y en contra.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?Leo

No temas negarte a algunas cosas relacionadas con lo profesional porque habrá quien quiera aprovecharse de tu tesón y de tu compañerismo, y eso, a la larga te va a provocar una cierta desazón. Ponte en tu sitio y no permitas que nadie te utilice más.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?Virgo

Algo fundamental ha cambiado en tu vida y entras en un proceso de madurez personal y profesional muy bueno que te va a permitir llegar a metas importantes. Es un momento oportuno de ampliar la familia. Empieza a pensar cómo sería todo desde esa perspectiva.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?Libra

Regresas de un lugar en el que no lo has pasado muy bien, ya sea mental o físico. Ese camino de retorno te facilita ahora estar mejor, más en calma y los que hay a tu alrededor se benefician de ello. Te empiezas a sentir con fuerzas renovadas y con una mirada de esperanza.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?Escorpio

En líneas generales será una jornada amable, pero será por la noche cuando te vas a ver más inclinado a la confidencia y a pasar un rato agradable con los más íntimos. Quizá organices una cena romántica o algo muy personal con pocos amigos.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?Sagitario

Hoy sientes que recuperas parte del equilibrio interior y que no te resulta desagradable ni agresivo estar entre mucha gente; al contrario, vas a disfrutar de un espectáculo, un concierto o cualquier evento multitudinario. Lo pasarás muy bien.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?Capricornio

El bienestar físico va a ser lo que más te importe en esta jornada. Verás cómo mejora tu aspecto personal ya que te sentirás inclinado a elegir ropa apropiada y favorecedora. Sonreirás ante el espejo con tu imagen, que incluso puede ser algo rompedora.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?Acuario

Preparas una escapada, unas pequeñas vacaciones que te harán bien para dejar atrás algunos asuntos complicados con algo que tiene que ver con pagos o documentos legales. Olvidarás todo y te relajarás bastante durante el fin de semana.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?Piscis

No hagas caso de los rumores negativos que escuches en el trabajo porque a ti te pueden favorecer esas novedades. Quizá alguien muy cercano te va a apoyar en un asunto familiar complicado. Déjate ayudar sin discutir y sin pensar en razones ocultas.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?