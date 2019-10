Compromís apunta a la extrabajadora en el fraude de EMT, PSPV al protocolo y la oposición pide responsabilides

Compromís ha abundado en la responsabilidad de la trabajadora despedida tras desararse la presunta estafa, el PSPV ha descartado pedir el cese del concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la empresa pública, Giuseppe Grezzi y ha apuntado al procedimiento que se siguió, y la oposición ha reclamado que se asuman responsabilidades políticas.

Esta miércoles se han iniciado las comparecencias previstas en esta Comisión de Investigación con la intervención del presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y el gerente de la empresa pública, Josep García Alemany, mientras que la empleada que fue despedida no ha acudido a su citación. La siguiente cita del calendario está programada para el próximo 12 de noviembre, cuando están previstas las comparecencias de la jefa de Gestión de la EMT y dos empleados de CaixaBank.

Por parte de Compromís, la concejala Lucía Beamud ha asegurado, al término de las comparecencias, que la Comisión "está funcionando como toca", en cuanto a dilucidar "las causas del fraude que ha sufrido la EMT y recuperar el dinero". Ha defendido también las declaraciones de Grezzi y García Alemany, dado que "han comparecido para dar luz a esta situación", ha manifestado.

Sin embargo, ha lamentado que la empleada despedida "haya preferido no comparecer". "Se ha dado por enterada pero no ha querido venir. Intentaremos que venga pero es su decisión", ha criticado. Asimismo, ha afirmado que el gerente de la EMT "ha aclarado las fórmulas de pago de la empresa" y ha censurado que "todos estos pasos, bien claros y contundentes, se saltaron".

"Cada vez son más claras las responsabilidades. Hay una clara falta de diligencia por parte de la extrabajadora y de poner medidas reforzadas por parte del banco. Vamos a poner luz a todo y por eso creamos esta Comisión", ha declarado.

EL PSPV DESCARTA EL CESE DE GREZZI

Por parte del PSPV han sido los concejales Ramón Vilar y Elisa Valía los encargados de valorar la primera sesión de la Comisión de Investigación. Valía ha explicado que "se han tomado decisiones concretas sobre personal y las personas que están de baja o de vacaciones que han facilitado la acumulación de tareas que ha provocado que haya fallos en los protocolos de control" y ha agregado, en este sentido, que la empleada despedida "acumuló dos pasos que impidió que funcionara un cortafuegos".

Ha señalado también que en ningún caso "se procedía a hacer transferencias por correo", sino que habitualmente "se hacían a través de un (documento) original".

Inquiridos sobre si consideran que deben establecerse responsabilidades políticas, la concejala ha destacado que tienen "muchas preguntas que hacer". "Apostamos por seguir trabajando en la comisión, contrastar lo que se nos ha dicho hoy con las personas que han sido nombradas y en base a como avancemos ir gestionando esa petición de responsabilidades", ha subrayado.

En cualquier caso, ha dicho que a los socialistas no les "parece lógico que se acumularan funciones". "Se acumuló todo en una empleada y eso es un fallo de procedimiento aquí y en China", ha añadido Vilar. Asimismo, ha explicado que García Alemany les ha trasladado que tenía "funciones estratégicas" en la EMT pero "no consultaba las operaciones bancarias".

Ante la pregunta de si el PSPV se va a sumar a la petición de cese de Grezzi que va a plantear Ciudadanos en el pleno municipal de este jueves, ambos ediles han sido tajantes: "No vamos a votar con la oposición el cese de Grezzi".

Desde la oposición, el edil de Ciudadanos Narciso Estellés ha lamentado que no se haya pospuesto esta sesión de la Comisión de Investigación porque no se les ha facilitado información contable y ha afeado que "la no presencia" de la empleada despedida "ha diluido la comisión, porque nos hemos encontrado los argumentos del gerente y de Grezzi". "La culpa siempre hacia la empleada, que no ha asistido y no ha podido contrarrestar el punto de vista", ha puesto de relieve.

También ha criticado la "acumulación de funciones" de la empleada señalada por el fraude por parte de la dirección de la empresa pública debido al "peligro" que esto supone "no solo con el fraude sino también fuera del fraude". Además, ha señalado que el gerente ha asegurado que el procedimiento de tesorería de la EMT era conocido por los empleados y ha advertido: "Si nos ha mentido no puede estar un minuto más en esta empresa".

"GREZZI HA MENTIDO"

Carlos Mundina, del PP, ha advertido de que no les consta "que se le haya notificado el burofax (a la empleada despedida) que la citaba a la comisión". Por otro lado, ha indicado que "un asesor de Alcaldía, junto con el gerente y el secretario del Consejo de Administración de la EMT "se reunieron al día siguiente de destaparse el fraude con Caixabank" y "no se ha querido dar detalles de esa reunión".

Por otra parte, ha criticado: "Grezzi ha mentido porque negó que hubiera una tercera entidad bancaria que intervino, Deutsche Bank, y que no se hacían pagos del modo en el que se realizó en el fraude y se hacen al menos tres al mes de esta forma. Existe una falta de coordinación y previsión, se tienen que depurar responsabilidades políticas".

Finalmente, por parte de Vox, el edil Vicente Montañez también ha dicho que "se tenía que haber suspendido esta jornada porque nos faltaba documentación", por lo que ha censurado que "sigue el ocultismo". También ha criticado que, en su opinión, Grezzi ha ofrecido "respuestas esquivas" y "no ha asumido ningún tipo de responsabilidad", además de que "ha entrado en claras contradicciones con el gerente de la empresa".

En cuanto a la posibilidad de recuperar el dinero presuntamente defraudado, Montañez ha hecho notar que Grezzi "mintió porque negó que estuviera también Deutsche Bank y no se ha pedido ninguna investigación sobre este banco o Bank of China", por lo que ha concluido: "Podemos dar los cuatro millones por perdidos". Igualmente, ha centrado sus críticas en García Alemany: "El gerente ha quedado totalmente desacreditado para dirigir la EMT, esto ha sido un auténtico coladero".

ORIGEN DEL FRAUDE Y CAUSA JUDICIAL

La comisión de investigación surge a raíz del descubrimiento de un fraude de 4 millones de euros en la EMT en el que se simuló una operación económica con China. Según explicó la propia trabajadora despedida en su declaración jurada ante los servicios jurídicos de la EMT, mantuvo con el presunto estafador -que se identificó como señor Parada- varias comunicaciones, tanto por email como por teléfono. La presunta estafa llegó a los 4 millones de euros, aunque la pretensión de sus promotores era llegar a los 11.

Sobre este asunto, hay una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, cuyo titular ha citado a declarar a la empleada despedida el próximo 12 de noviembre en calidad de investigada.

Asimismo, el magistrado ha mandado expedir comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Hong Kong con el objetivo de averiguar los datos de identidad de las personas titulares y autorizadas del banco chino donde se enviaba el dinero supuestamente defraudado a través de la falsa operación económica con una empresa del país asiático.

Igualmente, ha ordenado varias acciones encaminadas a esclarecer la procedencia del dominio y de la dirección de email que utilizó el presunto estafador para hacerse pasar por un abogado de una reconocida consultora. Entre otras cosas, pide que se requiera información a la compañía y las autoridades de Estados Unidos para que faciliten los datos disponibles sobre el titular y la persona que registró el dominio y el correo electrónico.