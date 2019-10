En menos de un año, Íñigo Errejón ha pasado de candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid a fundar su propio partido, liderarlo en esas elecciones autonómicas y, unos meses después, concurrir a las generales del 10-N con una obsesión: sacar a España del "bucle" al que, dice a 20minutos, la ha conducido el "juego de los sillones".

Segundas elecciones en unos meses, las cuartas en cuatro años. ¿Cómo las afronta?

Comparto con los españoles el cansancio y el enfado por el bloqueo político, pero las afronto con un gran sentido de la responsabilidad, porque el bloqueo no se soluciona solo porque nos quejemos o nos enfademos. El bloqueo afecta más a las familias trabajadoras, que son quienes necesitan que se dejen de aplicar ERE, que se intervenga el mercado del alquiler o que se emprenda una transición ecológica. Y, además, supone regalarle segundas oportunidades, y quién sabe si terceras, a Vox y el PP.

¿Terceras elecciones?

O hay entendimiento progresista, o hay repetición de elecciones, porque incluso pedirle a Pablo Casado una abstención solo te da oxígeno para unos pocos meses. La única alternativa al bloqueo es un Gobierno de entendimiento progresista. Y es muy importante que la discusión no sea sobre lo que pasó. Me da igual quién tuvo más culpa, lo importante es quién lo paga. Y lo preocupante es que PSOE y Unidas Podemos están en las mismas posiciones que nos llevaron a la repetición electoral. Es una insensatez que no se puede volver a repetir.

¿Cree que las derechas pueden sumar?

Creo que las derechas van a crecer, pero que no van a sumar mayoría absoluta, entre otras cosas porque han tensado tanto las relaciones entre territorios y entre pueblos que no tienen con quién entenderse. Ojo: en estas elecciones. Pero si fuerzas a la gente muchas veces, la cuerda, al final, se rompe. ¿Cuál de las diferencias es lo suficientemente grande para justificar que se le entregue una segunda oportunidad a Vox? Ninguna, pero hace falta tener un poco de pragmatismo. España está en bucle solo en lo político, pero los problemas no se han detenido.

Ustedes comenzaron fuertes en las encuestas, pero en las últimas semanas han bajado. ¿Cómo lo analiza?

La primera explicación es técnica: las primeras encuestas empezaron a medirnos como si nos presentáramos en toda España en lugar de en 18 provincias. Pero yo en mayo hice una campaña con las encuestas diciendo que íbamos a sacar entre un 7% y un 8%, y sacamos un 15%. Las formaciones nuevas, a veces, son difíciles de detectar. Vamos a lograr dos cosas fundamentales: un muy importante grupo parlamentario y que el cansancio y la decepción no se conviertan en abstención.

Pero vista esta bajada, ¿hicieron un cálculo demasiado optimista que haya hecho peligrar algunos escaños progresistas?

Es fundamental que toda la gente que votó ilusionada el 28 de abril y se sintió estafada tenga una opción para votar, porque si no ese voto se va a ir a la abstención o al voto en blanco y eso sería dramático. Para que toda la gente que se sintió burlada tenga una papeleta que garantice que su voto va a ser respetado es necesario que exista Más País. Nadie más puede responder a la pregunta de estas elecciones: "¿Me lo van a volver a hacer? ¿Me van a llevar a terceras hasta que gane Abascal?".

Proponen abrir una mesa de diálogo en Cataluña. ¿En qué se concretaría?

Tiene que haber una normalización de las relaciones. Y, además, tiene que haber una mesa en la que se reúnan partidos y entidades sociales de Cataluña y del resto de España que empiecen a dibujar con paciencia, sin aspavientos, algún escenario intermedio de entendimiento que incluya a la gran mayoría de la sociedad catalana, que tendrá que refrendarlo la sociedad catalana votando y que tendrá que estar de acuerdo con la ley. Sé que lo que más vende electoralmente es ver quién dice la barbaridad más grande, pero la historia recordará mal a los políticos que decidieron que merecía la pena cambiar tres escaños por azuzar los enfrentamientos. Porque además, uno de los peores efectos de la crisis en Cataluña es que no nos deja hablar de nada más. A la gente le pasa Cataluña, pero le pasan muchas más cosas.

Ese entendimiento del que habla, ¿en qué se traduce?

Proponemos una forma de hacer las cosas: la Cataluña del futuro no se va a poder construir contra la otra mitad. Acercar posiciones es encontrar un término medio que respete la diversidad de la sociedad catalana y la convivencia con el resto de España, porque yo quiero que sigamos conviviendo. Discutamos qué cosas habría que cambiar para que haya una propuesta de Cataluña en España que pueda reconquistar los corazones y voluntades de la mayoría de los catalanes. Reconozco que estamos lejos, pero todas las demás soluciones son callejones sin salida.

En esa mesa, ¿defenderían el referéndum de independencia?

Hemos tenido un ejemplo muy cercano en el tiempo: el brexit. Ahora no hace falta otro referéndum, no añade nada para la solución, básicamente porque necesitamos primero un gran acuerdo, una forma de estar juntos, y que luego ese acuerdo sea votado. Cuando votas y no sabes qué va a pasar el día después te metes en caminos muy complicados, como está pasando con el brexit.

Hablemos de pactos. ¿Cuáles serían las condiciones que le plantearía al PSOE para darle sus votos en una investidura?

Hay tres prioridades. Uno: tenemos que dejar de normalizar que se asesinen, se maltraten o se violen mujeres por el hecho de serlo. Y para frenarlo no basta con ponerse lazos: hay que gastar dinero, y para eso hay que aprobar unos Presupuestos.

En segundo lugar: el cambio climático no es solo lo que le pasa a osos polares muy lejos de aquí, sino que tiene que ver con la gota fría en Murcia o Alicante, con que empeore la calidad del aire o con que el calentamiento global ponga en peligro nuestra supervivencia. Si todos sabemos que va a haber que reaccionar, ¿por qué no nos ponemos a ello, si además hay muchísimo empleo que generar?

ÍÑIGO ERREJÓN (Madrid, 1983) Es doctor en Ciencia Política y cofundador de Podemos, partido en el que militó hasta hace unos meses. En enero lanzó Más Madrid junto a Manuela Carmena y se presentó a las autonómicas de mayo. Ahora concurrirá a las generales con la marca Más País.



Y en tercer lugar: hay que reconstruir la igualdad de oportunidades y el Estado del bienestar. La última crisis en España la pagaron las familias, y para que eso no vuelva a suceder hay que equilibrar la balanza y que quien más tiene ayude un poquito y quien peor lo ha pasado tenga un Gobierno a su lado.

Compromís, su aliado, ha hecho bandera de la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Cree que es necesaria?

La Comunitat Valenciana es un caso atípico en España, porque es una comunidad por debajo en renta media de la media nacional que paga como las ricas y recibe como las pobres. Es una situación que se tiene que paliar. Pero, al mismo tiempo, es importantísimo que se haga una campaña que explique que esto no va de enfrentar unos territorios contra otros. Hay que aumentar el grueso de los recursos que el conjunto del sistema de financiación autonómica reparte, y también tenemos que meter en los cálculos que algunas comunidades, como Madrid, están haciendo dumping fiscal contra otras: le perdonan impuestos a los millonarios y luego se quejan de que no tienen suficiente financiación.

Alberto Garzón ha planteado la necesidad de volver a reunir en un mismo espacio Unidas Podemos y Más País. ¿Lo considera viable, y deseable?

Mi prioridad no es lo que pase entre los diferentes partidos, sino que si viene la crisis nos coja con las familias protegidas. Sin duda, tendrá que haber entendimientos y transformaciones en el espacio de quienes queremos transformar España en un país más justo. Pero lo principal es que le demostremos a la gente que somos útiles, y eso se hace transformando la vida de la gente.

Pero, ¿cuál es la diferencia tan insalvable como para que estén separados?

Por una parte, nosotros no hemos tenido un capítulo verde, sino un programa verde, que no es pintar de verde los programas de antes. Pero además hay una diferencia de calado: hoy no tenemos esas cosas que se escriben en los programas porque no hay Gobierno, y estas elecciones son un análisis de la sensatez, porque los programas son papel mojado si no hay Gobierno. ¿Por qué no hubo acuerdo en España, por diferencias programáticas? Lo triste es que no hubo acuerdo porque hubo quien pensó que su partido era más importante que el país.