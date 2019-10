Moreno plantea elegir entre seguir "en la casa de los líos" de Sánchez o dar un paso al frente con Casado

Así se ha expresado el líder andaluz momentos antes de un encuentro con afiliados y simpatizantes en el que ha estado acompañado por el presidente regional, Paco Núñez, el provincial y candidato al Senado, Francisco Cañizares y la candidata al Congreso, Rosa Romero. Un encuentro el que se ha analizado cómo ha ido cambiado y evolucionado la Junta de Andalucía y cómo quiere el PP que cambie Castilla-La Mancha.

Juanma Moreno ha explicado que esta es una campaña de cambio "a mejor, en positivo", que el PP ha demostrado "sobradamente" en el ámbito local, autonómico y nacional que cuando los ciudadanos los convocan a hacer reformas y a mejorar la situación y el bienestar de todos "siempre" cumplen con ese objetivo.

Ha puesto como ejemplo de esto la actuación de su partido en las dos últimas crisis, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, refiriéndose concretamente a Andalucía de la cual ha dicho que "han enderezado el rumbo" de una región "que parecía condenada a liderar las listas de desempleo, las corruptelas o a no tener capacidad de atracción".

Algo, que para Moreno ha ido cambiando hasta poder decir que se ha creado "una economía de confianza que hace que muchos inversores inviertan generando empleo, progreso y bienestar".

Para Moreno está campaña es "muy abierta". "Algunos creían que ya estaba cerrada antes de empezar, que iba a ser un paseo de rosas y esto no va a ser así" ya que se ya despertado "una ilusión" en España con un nuevo proyecto político, el del PP.

Ha pedido una a los trabajadores y clases medias que no lamenten el día once el no haber elegido bien el voto y ha erigido al PP como un partido con experiencia de gestión que "sabe crear empleo y gestionar la economía".

UN EJEMPLO DE "CREDIBILIDAD"

Para el presidente regional del PP, Francisco Núñez, el ejemplo de la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía sirven para dar "credibilidad, certidumbre y demostrar que las políticas que quiere aplicar el PP en el conjunto del país de la mano de Pablo Casado son ciertas y mucho más eficaces" como ya han demostrado los gobiernos de Rajoy o Aznar, ha dicho.

Ha alabado algunas de las medidas adoptadas por el presidente andaluz que están dando como resultado, ha explicado, el crecimiento económico de Andalucía por encima de la media nacional" algo que para Núñez es todo lo contrario a lo que está sucediendo en la región donde, en sus palabras hay un gobierno que solo piensa en "más gasto público, más déficit y más deuda".

Por su parte el presidente provincial del PP y candidato al Congreso, Francisco Cañizares ha expresado su orgullo del "hito" logrado por Juanma Moreno al conseguir que el PP gobierne en la Junta de Andalucía junto a otros dos partidos.

"Algo que habla de su talante político, de cómo se pueden llegar a acuerdos para llevar a cabo políticas desde el centro derecha" ha añadido. Punto que ha aprovechado para criticar a Ciudadanos en Castilla-La Mancha por "dar la espalda" a los habitantes de la región y no pactar con los populares.