Carmen Sevilla, estable en su lucha contra el alzhéimer

Es una de las artistas más queridas de todos los tiempos, aunque ella no pueda recordarlo. Carmen Sevilla no ha sufrido, en contra de lo que algunos sostienen, empeoramiento alguno en su lucha contra el mal del olvido. Al menos es lo que asegura su hijo Augusto Algueró a 20Minutos: "No es cierto, desconozco por qué se dice eso", sostiene. A sus 83 años, la actriz se encuentra hospitalizada en uno de los mejores centros especializados en alzhéimer.

A pesar de que no están permitidas las visitas, son muchos los amigos que se interesan por su estado de salud y que han intentado acercarse hasta las instalaciones de la clínica para mostrarle su afecto. La negativa constante ha provocado que algunos de elloshayan puesto el grito en el cielo, llegando a arremeter contra Augusto, el hijo de Carmen, el único responsable de las decisiones relacionadas con la artista.

A pesar de todo, él calla. No quiere hacer valoraciones en los medios sobre nada relacionado con su madre y advierte de que seguirá así hasta que haya novedades importantes que trasladar a la opinión publica. No entra en guerras, no las necesita. Vive con calma tensa todo lo que se expone en los medios, pero su actitud con los informadores siempre es de una exquisitez admirable.