Los conductores auguran privatizaciones en Tussam y piden más contrataciones para mejorar el servicio en la ciudad

"Hay líneas que funcionan muy mal, concretamente la C5, que es la que yo utilizo. Tarda mucho, da muchas vueltas y los autobuses se estropean mucho. Si se privatiza Tussam, irá todo a peor". Así lo cuenta a este periódico Carmen, una usuaria habitual del transporte público de la ciudad, que comparte el mismo temor que los propios trabajadores de la empresa municipal: la posible privatización de algunas líneas. Parte de la plantilla se concentró ayer a las puertas del Ayuntamiento –no ha querido pronunciarse sobre el conflicto– para "avisar al alcalde de que no caiga en errores del pasado" y pedir que se lleven a cabo más contrataciones para ampliar el servicio. De lo contrario, avisan, "o se reduce la oferta o esa oferta pasará a manos privadas", lo que conllevará, en ambos casos, "pérdidas de puestos de trabajo" y abocará a la empresa "al conflicto".

Francisco Cárdenas, secretario general de CGT Tussam, explica a 20minutos que el Consistorio está aplicando "un recorte" como consecuencia de la regla máxima de gasto estipulada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promovida en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Una norma, continúa, que "está dañando a todos los servicios públicos y ahora, al transporte de la ciudad", al impedir que se realicen contrataciones. "Actualmente hay 74 compañeros con su plaza conseguida que están en la calle, mientras que cada día hay una media de 20 o 25 vehículos útiles que se quedan en las cocheras sin salir", dice.

Mientras que la ciudad no para de crecer y el número de viajeros de Tussam se incrementa –60,5 millones en los primeros nueve meses del año, un 2,9% más que en el mismo periodo del año anterior–, Tussam "es incapaz de absorber la demanda" por culpa de unos "servicios mermados", continúa Cárdenas. Y lo recortes, afirma, ya se han empezado a notar. "La empresa ha comprado 14 vehículos carrozados listos para matricular que ha devuelto al concesionario hasta enero, para así poder aplicar el gasto con cargo al Presupuesto de 2020", señala el representante sindical. Un Presupuesto, señala la CGT, que no incrementa "suficientemente las partidas destinadas a Tussam respecto a la oferta prevista". Pero, ¿qué líneas presentan actualmente mayores deficiencias? Cárdenas lo explica.

Línea 35

La línea de reciente creación para conectar la ciudad con el nuevo centro comercial Lagoh "está desbordada". Hacen falta más vehículos, afirma el secretario general de CGT en la empresa municipal, ya que "a veces solo hay un autobús circulando y en hora punta, dos", a lo que hay que sumar la dificultad para cumplir los horarios establecidos debido a los atascos, que "para los autobuses son los mismos que para los coches". En cuanto a la posibilidad de poner en marcha una lanzadera desde Blas Infante, Cárdenas, que considera la medida como positiva, se pregunta: "Dicen que no pueden incrementarse los gastos, pero anuncian esto, ¿cómo lo van a hacer?".

Especial Aeropuerto

El sindicato afirma que hay suficiente demanda como para incrementar el número de autobuses. Pero además, reclama un "mejor servicio", ya que el autobús del aeropuerto es "el primer escaparate" para los turistas que llegan a la ciudad, y lo que se encuentran habitualmente "son colas en la parada, autobuses que pasan y se llenan y más esperas hasta el siguiente".

Línea Norte

La implantación de esta línea exprés, que une Pino Montano con el Prado de San Sebastián, ha sido "un exitazo", admite Cárdenas. Así lo avalan los datos de Tussam, que reflejan que este autobús –puesto en marcha en octubre de 2018– registró entre enero y septiembre de este año más de 834.000 viajeros. Por esta misma razón, el sindicato CGT reclama dotar a la línea de más vehículos.

Líneas radiales

Los autobuses que unen los barrios con el centro de la ciudad "están bajo mínimos los fines de semana". Si entre semana, explica Cárdenas, la frecuencia de paso es de unos 4-5 minutos, en sábados y domingos llega hasta los 12 y "hora valle, hasta los 15-20". Allí donde se están registrando crecimientos y desarrollos urbanísticos más significativos es donde más falta hace mejorar Tussam, explica el representante sindical, como en los Bermejales, Sevilla Este y la zona Norte.

En primera persona

Encarnación Azogue, usuaria

Encarnación Azogue, usuaria de Tussam Beatriz M.A.

"Desde hace años el servicio está fatal: han quitado autobuses por líneas y los autobuses van siempre llenos. El servicio ha pegado un bajón enrome. En Sevilla, si no tienes coche, solo usas el bus porque únicamente hay una línea de metro. Tussam tiene una red muy completa con muchas conexiones y para lo bien que tendría que funcionar, va fatal. Entre semana van llenísimos y, en cambio, los fines de semana van vacíos, pero apenas pasan autobuses por las paradas y los tiempos de espera entre bus y bus superan los 20 minutos. Los trabajadores no te pueden atender ni ayudar porque van más pendientes del tiempo y la gente se encara mucho con los conductores. Los autobuses van sucios desde por la mañana, el suelo, los asientos y las puertas están manchadas y da asco. Si llueve se pone todo fatal. Las paradas siempre están llenas. La única vez en todo el año que veo un buen servicio, seguridad, eficacia y buena organización es en Feria. Para la cantidad de gente que lo usa en solo una semana están hasta limpios. Yo he ido a otra ciudades, muchas de ellas, más pequeñas y menos importantes que Sevilla y, en cambio, el transporte público es espléndido".

Jesús María Chaves, trabajador de Tussam

Jesús María Chavez, conductor de Tussam Beatriz M.A.

"Lo que intentan es privatizar líneas y no aportar lo que tienen que aportar para un servicio público de calidad como el que necesita Sevilla. El alcalde se escuda en el techo de gasto, pero él no lo ha tenido con su sueldo. Esto afecta también negativamente a los usuarios de Tussam, porque si se privatizan líneas, la empresa lo único que buscará es dinero para su beneficio, por lo que quitarán servicios al usuario”.

Miguel Fernández, usuario

Miguel Fernández, usuario de Tussam Beatriz M.A.

"Tussam no puede prescindir ya de nada más. Se forman colas en las paradas muchas veces y no hay derecho a que un autobús tarde tanto entre uno y otro. Si la regulación del autobús es correcta, vienen unos seguidos de otros con un intervalo bueno de tiempo, y todo va bien. Pero si quitan trabajadores y quitan líneas quiere decir que en vez de tardar 10 minutos, puede tardar 25. Y esto no se puede permitir".