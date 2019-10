Laura Matamoros da una segunda oportunidad a Benji Aparicio después de cortar con Daniel Illescas

Como las olas de los mares que se van... pero siempre regresan. Así parece que será la relación de Laura Matamoros con el padre de su hijo, Benji Aparicio, a tenor de las últimas imágenes que han captado de ellos.

Las instantáneas que publica en su último número la revista Semana no dejan lugar a dudas: la influencer y el chef propietario del No Na Me Bar han decidido darse una segunda oportunidad.

Además, según Diez Minutos, recientemente fueron ambos a cenar al exclusivo restaurante La Dorada, donde pidieron vino pero, al no acabarse la botella, se la llevaron para casa, mientras que derrochaban química por la calle.

Era vox populi que la relación no había empeorado desde que lo dejasen en diciembre del año pasado, pocos meses de que naciese Matías, el hijo que tienen en común y que para ellos fue, dado que no lo esperaban, "un shock".

Al contrario, seguían compartiendo muy buenos ratos, tanto dando paseos como comiendo juntos (hace unos días la hija del tertuliano de Telecinco subía una story en la que cenaba en el local de Aparicio).

Laura Matamoros y Benji Aparicio: se dan una segunda oportunidad #YoLeoSemanahttps://t.co/lmV0KeGlIb — Revista SEMANA (@semana_revista) 30 de octubre de 2019

Pero ahora, nueve meses después, parece que la hija de Kiko Matamoros y el cocinero han retomado ese 'algo más' que tuvieron cuando se conocieron en la primavera de 2016.

Durante estos nueve meses, Matamoros ha estado que sí, que no y luego que sí y finalmente que no con Daniel Illescas, mientras que al chef se le vio besándose apasionadamente con la periodista deportiva Claudia García mientras asistían a una corrida.

Laura Matamoros, con Illescas, influencer y ahora también escritor pues ha publicado un libro sobre su vivencias colaborando con una ONG, ha vivido algunos de sus meses más intensos.

Viajes, amores, rumores, reconciliaciones, peleas. Pasaron de inseparables a distanciarse en menos de un año y, se comenta, acabaron a la gresca, borrándose la mayoría de fotos que compartían y, para más inri entre influencers, dejándose de seguir en Instagram.