Kiko Jiménez cuenta en 'MyHyV' lo que le dijo Diego Matamoros en privado: "Que sepas que con Sofía he tenido sexo"

Kiko Jiménez ha narrado este miércoles en Mujeres y hombres y viceversa un capítulo más de su historia de cuatro protagonizada por su novia, Sofía Suescun, su amiga Estela Grande, la pareja de ella, Diego Matamoros, y él mismo. Según ha explicado el extronista, el marido de su compañera de concurso le dijo, en privado, que había tenido relaciones sexuales con Sofía.

El martes, el joven tuvo una gala de GH VIP 7 movidita en la que fue recibido entre reproches y críticas en plató. Al terminar, parece que su noviazgo con Sofía terminó y la relación con el marido de su amiga quedó una enemistad. Sin embargo, la noche no acabó ahí y parece que Jiménez se encontró con Matamoros en los pasillos de Telecinco.

"Me siento acorralado. Yo no falto al respeto y veo que me lo faltan a mí. Ayer, cuando salí de aquí, Diego en los pasillos me dijo algo muy duro", ha explicado el exconcursante de GH VIP 7 al entrar en directo por teléfono en Mujeres y hombres y viceversa. "Me dijo: 'Que sepas que con Sofía he tenido relaciones sexuales'".

Entonces, la exconcursante de GH Dúo ha intervenido para atacar a Diego Matamoros por estas afirmaciones que le afectaban directamente: "Parece que está entrando en un juego que le va a traer consecuencias. Creo que es una forma de querer devolvérsela a Kiko, pero no va a utilizarme para joderle. Yo con Diego Matamoros lo único que he tenido han sido conversaciones, que las tengo en el teléfono".

Sofía Suescun en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

Kiko Jiménez, claramente afectado, ha asegurado que no entiende por qué Matamoros le ha querido hacer tanto daño cuando él ha tratado tan bien a su mujer. Nagore Robles, colaboradora de Mujeres y hombres y viceversa, ha dado su versión de lo sucedido matizando las palabras del marido de Estela. "Diego dice: 'Bueno, yo con Sofía he tenido llamadas'. Y Kiko entiende que ha tenido relaciones sexuales. Hay dos versiones distintas: una es intentar hacer daño y otra es algo más sencillo".

Aun así, tal y como ha apuntado a continuación Kiko Jiménez en el programa, cuando Diego Matamoros se hizo la prueba del polígrafo en Sálvame Deluxe, evitó responder la pregunta de si había tenido sexo con Sofía. Según explicó en su momento, la eliminó por respeto a Estela, porque era absurdo contestar ese tipo de cuestiones cuando está en un matrimonio. Sin embargo, esto ha sembrado la duda y ha impactado tanto a Kiko Jiménez como a Sofía Suescun.