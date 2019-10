La Diputación señala su "compromiso" de suspender sus exámenes hasta que la UE se pronuncie sobre los interinos

Junto al diputado del área de empleado público, Juan Manuel Heredia, el presidente ha remarcado "el firme compromiso de la entidad provincial con sus trabajadores, a la hora de bajar la temporalidad de su plantilla y de la mano en todo el proceso de los sindicatos, como lo demuestra el acuerdo de mayo de este mismo año".

"Esa apuesta por la estabilización y consolidación de la plantilla, siempre dentro de los márgenes de la legalidad, nos debe conducir a bajar la temporalidad a un registro de en torno al ocho por ciento, cuando los estudios que manejan las centrales sindicales indican que esta tasa puede estar actualmente en torno al 25% o más, tras la tasa cero de reposición de efectivos impuesta en 2011 por el gobierno central" del PP, ha señalado Heredia.

En esa línea, ha asegurado que la institución y los sindicatos de la misma acordaron en mayo de 2019 "una suspensión temporal donde los exámenes de las ofertas (de empleo público) no se celebrarían hasta que no se pronunciase el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre y cuando no caducasen las mismas" en el periodo máximo de tres años que pesa sobre cada una de ellas.

También se acordó, según la Diputación, "no paralizar esas ofertas públicas de consolidación y estabilización, porque la caducidad conllevaría realizar una convocatoria de oposiciones libres y ahí vamos a mantener nuestro compromiso con las centrales sindicales de la institución y, por ende, con los trabajadores", según ha enfatizado el diputado provincial reafirmando el "compromiso" del propio presidente.

Y es que desde agosto ya están publicadas las bases para 193 puestos ocupados de forma interina y faltan por salir las bases de otros 133 puestos previstos en la Oferta de Empleo Público de 2018.

En ese sentido, el diputado de empleado público ha recordado que estos procedimientos se encuadran "en el plan de consolidación de empleo en la Diputación más importante en décadas, dentro del compromiso con la estabilización del empleo, en el que se vienen realizando procesos de funcionarización".

Antes de fin de año, según ha agregado, la Diputación quiere sacar también la Oferta de Empleo de 2019, aprobada por la mayoría sindical, con unas 90 plazas, ofreciendo todas las que permite el Gobierno central tras aplicar la tasa de reposición en cada tipo de servicio.

"Seguimos muy pendientes de la sentencia que la UE debe emitir sobre los interinos, que se espera para el primer trimestre de 2020", ha recordado Heredia.