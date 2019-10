Carlos Lozano desvela el motivo de su operación: "Tenía líquido en un testículo"

El pasado lunes, 28 de octubre, Carlos Lozano se sometía a una intervención quirúrgica que dejaba sorprendidos y preocupados a sus compañeros de Sálvame. Como desconocían los motivos del ingreso, Jorge Javier Vázquez y compañía enviaban hasta las puertas del hospital madrileño donde fue ingresado al reportero Kike Calleja para que les diese las últimas horas de su estado. Allí, el periodista tranquilizaba a los colaboradores de Mediaset y les confirmaba que "solo se trataba de una operación ambulatoria, nada grave". Sin embargo, prefería no contar los motivos al considerar que el único que puede hacerlo es Carlos Lozano, dejando intrigado al plató y a los espectadores.

Lejos de conformarse con las buenas nuevas y la escasez informativa, desde el plató se pusieron en contacto con las dos ex de Lozano, las mediáticas Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. La primera, con quien el presentador tiene una hija, aseguraba que estaba bien. "Gracias a Dios no es nada", explicaba después de hablar con la madre del presentador, ya que este no les había contado ni a ella ni a su hija que iba a ser operado.

Saavedra suscribía las palabras de su archienemiga (solo hay que recordar las muchas discusiones por su paso conjunto por GH VIP) y agregaba que, aunque no estaba muy informada, sí sabía que Carlos Lozano tenía el problema de salud por el que ha sido intervenido.

Una intervención menor

Después de mucho insistir y con Carlos Lozano recuperándose en casa, ha sido el propio afectado quien ha querido tranquilizar a una de las reporteras del programa. "Hace tiempo me operé de un testículo y he ido a revisión. Entonces han visto que en el otro testículo había líquido y han aprovechado para limpiarme", contaba por teléfono. Además, aprovechaba para asegurarles que la intervención había sido menor y que no lo había contado porque prefería no dar explicaciones sobre el tema. "Gracias por preocuparos, pero me da vergüenza hablar de mi huevo", reafirmaba a sus compañeros de Sálvame.