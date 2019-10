La Unesco obliga a tapar con tangas unas esculturas para no herir "la sensibilidad del gran público"

El artista plástico Stéphane Simon ha tenido que cubrir el sexo de las esculturas desnudas de su exposición Memory of Me después de que la Unesco, que exponía esta colección en sus pasillos por propia petición, le exigiese efectuar esta modificación "para no herir la sensibilidad del gran público".

Según el periódico francés Le Figaro, la organización había contactado a Simón para exponer Memory of Me en su sede parisina con motivo de la jornada del patrimonio nacional. Esta colección se compone de varias esculturas de figuras humanas desnudas, en posturas propias del 'selfie' (tema de la exposición) sin connotaciones eróticas.

Sin embargo, días antes de la jornada, un funcionario de la Unesco le comunicó a Simon que debía cubrir las partes íntimas de las estatuas, "para no chocar con la sensibilidad del gran público".

Sorprendido, Simon propuso estar presente en la exposición con un trapo para cubrir toda o parte de su instalación si algún visitante se sentía herido. Esta solución no convenció a la Unesco, que exigió que se comprometiese a tapar el sexo de las figuras de manera permanente.

Stéphane Simon finalmente accedió, así que optó por hacerlo con minúsculos tangas de hilo y slips.

La acción ha suscitado numerosas críticas en redes sociales tanto para el artista como para la Unesco, que ha calificado el suceso de "malentendido" y ha reconocido "un error lamentable". Simon, por su parte, ha deseado no "insistir" en la "anécdota".