El TSJCV rebutja paralitzar la ZAL del Port de València 

La Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegat la suspensió cautelar del Pla Especial d'Urbanització de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) en l'horta de la Punta (València) en rebutjar el recurs que l'associació Per l'Horta havia presentat a aquest efecte.

En concret, en una interlocutòria consultada per Europa Press i datada divendres passat, el tribunal rebutja la mesura cautelar sol·licitada per aquesta associació ciutadana i insta a esperar al fet que la sentència es pronuncie sobre el fons de l'assumpte, atés que no s'ha creat "una situació jurídica irreversible" que "faça ineficaç" la futurible sentència.

L'associació Per l'Horta va presentar un recurs contenciós-administratiu contra la ZAL de la Punta i reclamava la suspensió cautelar de totes les actuacions que el Port de València, que el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament "tenen previst executar en la zona afectada per aquest pla especial".

Considera la sala que l'organització ecologista "no ha provat que la immediata execució de la interlocutòria impugnada la suspensió cautelar de la qual postula faça perdre la seua finalitat legítima al recurs contenciós-administratiu per crear una situació jurídica irreversible que faça ineficaç la sentència que, si escau, estime aquest recurs".

De fet, posa en relleu que "la pròpia associació que sol·licita la mesura cautelar reconeix que la pràctica totalitat de les obres d'urbanització de la ZAL es troba executada en l'actualitat", per la qual cosa -continua- "sense perjuí que es puga, en cas d'estimació del recurs contenciós-administratiu, revertir l'estat de la urbanització, la veritat és que, als efectes merament cautelars que ara importen, el fet de trobar-se la zona ja urbanitzada porta a considerar, es reitera, que la immediata execució del pla especial impugnat no fa perdre la seua finalitat legítima al recurs contenciós-administratiu".

Pel que fa als possibles perjuís ecològics, agrícoles i paisatgístics que l'execució del pla especial podria ocasionar en el sòl afectat per les actuacions, assenyala el tribunal que "el pla especial arreplega en el seu informe ambiental i en el seu estudi d'integració paisatgística la protecció dels valors mediambientals, ecològics i paisatgístics".

"Efectes positius" de la ZAL justificats

En la resolució, els magistrats també sostenen que "ha de prevaldre sens dubte l'interés general perseguit per l'Administració autonòmica en tractar de salvaguardar la vigència del pla especial impugnat". "Així, en la memòria justificativa d'aquest pla especial s'indiquen les raons per la qual la ZAL té efectes positius sobre l'economia regional i el conjunt de la Comunitat Valenciana", agrega.

"De l'expressat es desprèn que la immediata vigència del pla especial de la ZAL impugnat està revestida d'un indubtable interés general davant del qual no s'ha acreditat que existisca un altre interés que haja de considerar-se prevalent", resolen sobre aquest assumpte.

D'altra banda, quant a la regularitat i legalitat de la tramitació formal de la ZAL per part de la Generalitat, el tribunal recorda que "únicament cal concedir la suspensió cautelar en els supòsits de forta presumpció d'il·legalitat de la norma".

No obstant açò, en aquest cas, apunta: "No pot afirmar-se en la present seu cautelar que la raó aparega de forma clara a favor de l'actora, en no haver-se invocat per aquesta la concurrència de cap dels supòsits de nul·litat de l'acord impugnat que en eixa doctrina jurisprudencial s'arreplega".