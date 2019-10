Moreno asegura que se regirá por criterios estrictamente profesionales y que llega a RTVC sin "consignas" ni "hipotecas"

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto durante el traspaso de funciones de José Carlos Naranjo, a quien sustituye en el cargo, para añadir que a su antecesor hay que reconocerle "la calidad, el esfuerzo y el empeño" para sacar adelante a este servicio público en momentos "extremadamente difíciles".

Además de destacar la cordialidad entre ambos, Moreno esperó que el día que se tenga que marchar de RTVC lo pueda hacer con la misma naturalidad con la ha podido volver a un cargo que ya ostentó entre 2001 y 2005.

Por su parte, Naranjo, visiblemente emocionado, quiso agradecer la colaboración de todos los profesionales del ente, ya que, dijo, gracias a ellos ha llegado hasta este momento. "Vine para seis meses y ustedes me han aguantado diez más. Me dieron una prórroga más de la que permite le Ley de Contratos del Sector Público y seguro que algunos nos denunciarán pero no me importa, estoy muy agradecido", aseveró.

Moreno señaló que a partir de ahora comienza su tiempo al frente de la radio y la televisión públicas, haciendo especial hincapié en que él no estaría ahora mismo en el puesto si los trabajadores no hubieran querido que estuviera porque sin ellos no podría hacer "absolutamente nada".

También indicó que tiene la certeza de saber qué es lo que quiere hacer y con quién lo quiere hacer "porque ya lo hicimos anteriormente". "Son esos recuerdos -prosiguió-, los que hoy deja Naranjo y lo que en su día dejé yo, los que probablemente me traigan nuevamente aquí ante el deseo de todos de intentar hacer la mejor de las televisiones".

UN BARCO CON GRANDES "VÍAS DE AGUA"

Para arrancar esta etapa, comentó que se inicia con un barco "con grandes vías de agua y con averías que hay que reparar mientras se navega por mares procelosos", declarando que la afronta con el convencimiento de que se pueden dar las circunstancias necesarias para que más pronto que tarde RTVC pueda "desplegar las velas y navegar como lo hacen el resto de medios públicos, que intentan mejorar sus contenidos pero no tienen que estar pendientes de tener que mejorar sus estructuras y tener en peligro permanente su propio funcionamiento".

Moreno explicó que todo esto lo tienen que aparcar lo antes posible. Por ello ha intentado buscar el mayor de los consensos e intentado canalizar las ilusiones para que, por lo menos, puedan "partir" con las bodegas cargadas por el "capital de confianza" que le han otorgado.

Al respecto, se mostró convencido del éxito de la "aventura" que ha iniciado, matizando que se regirá estrictamente por criterios profesionales y agradeciendo al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al vicepresidente, Román Rodríguez, y a todas las fuerzas políticas del Parlamento regional el voto de confianza que le han otorgado.

"SI HAY ERRORES, LOS COMETERÉ YO SIN QUE NADIE ME HAYA CONDICIONADO"

"Vengo sin ningún tipo de consigna ni hipoteca que me vaya a lastrar. Si cometo los errores los cometeré yo pero no porque nadie me haya condicionado a cometerlos", aseguró para agregar no le va a influir el ambiente, "a veces cargado", que gira alrededor de la RTVC y que se preocupa más en números que en palabras y contenidos.

Moreno observó de igual modo que no ha habido una toma de posesión formal, desde un punto de vista institucional más formal o político, para no influir en las elecciones generales del próximo 10N, algo que tendrá lugar en las próximas semanas, siendo entonces cuando esboce las líneas generales de su proyecto.

Cuestionado sobre si se va a respetar la temporalidad del cargo, apuntó que él estará en RTVC mientras exista una mayoría que sustente el cargo de administrador único y señaló que algunos partidos ya han dicho que intentarán aligerar al máximo el proceso que permita contar con los órganos de control adecuado.

"NO VOY A ESTAR TAN LOCO DE CONSTITUIRME EN ÓRGANO DE CONTRATACIÓN UNIPERSONAL"

"En este tiempo que dure como administrador único no voy a estar tan loco de constituirme en órgano de contratación unipersonal y empezar a tomar decisiones que no me corresponde tomar a mi, sino a los representantes legítimos de los ciudadanos", enfatizó.

Con todo, apostó por potenciar lo público aunque expuso que no es él quien tiene que marcar las reglas del juego en el que debe desarrollarse el marco de trabajo del ente. "Pero voy a trabajar para que la sociedad canaria valore la utilidad del servicio público que debemos prestar", concluyó.