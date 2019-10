El alcalde espera tener "de forma inminente" el informe jurídico para tomar decisiones sobre Onda Jaén

Así lo ha señalado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre la situación de la radio televisión y sus trabajadores. Según ha añadido, "en el momento" en que cuenten con ese dictamen y puedan analizarlo se transmitirá también a los representantes de los empleados y los grupos de la Corporación para plantear posibles actuaciones.

Millán ha considerado al respecto que "hay que ser bastante prudente", ya que "son cosa que no son fáciles". "Me gustaría tener ya la información, pero es que no dispongo de ella para poder tomar la decisión. En estas cosas no es lo que uno quiera, es lo que uno pueda", ha comentado no sin añadir que "no han dejado de garantizarse siempre los derechos de los trabajadores".

Cuestionado, además, por la posibilidad de que reubicaciones de empleados de Onda Jaén en otras áreas municipales y el rechazo expresado desde la plantilla en la manifestación de la semana pasada, ha insistido en analizar el contenido del informe primero y para después realizar propuestas "dentro de una negociación que tendrá que hacerse".

"En todo caso, dijimos desde este equipo de Gobierno (PSOE-Cs) que no coincidíamos en el modelo de televisión que se estaba levando hasta la fecha. Es algo que no hemos engañado a nadie, ni nada nuevo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y eso los trabajadores lo saben, incluso lo compartían con nosotros", ha afirmado.

De esta forma, los empleados "tampoco compartían el modelo de televisión que se estaba produciendo", según el alcalde, quien ha agregado que no han querido sacar este asunto mucho a la luz durante estos meses "para no mezclar temas", aunque existen "informaciones y datos muy discutibles".