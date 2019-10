El jutjat declara complexa la causa del germà de Ximo Puig per les ajudes al valencià

Així consta en la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual s'acorda declarar complexa la instrucció, la qual cosa significa que la mateixa tindrà un termini de durada de 18 mesos i podrà prorrogar-se per igual termini o un d'inferior a instàncies del ministeri fiscal i prèvia audiència de les parts.

El jutjat ha adoptat aquesta mesura després de requerir-ho la Fiscalia Provincial de València. Així mateix, aquesta acusació havia sol·licitat una prestació de fiança a l'acusació popular, el PP.

El magistrat s'ha pronunciat sobre la petició de complexitat, que ha acceptat sent previsible que la pràctica de les diligències pertinents per a la investigació no vagen a poder practicar-se en el termini de sis mesos des de la data d'incoació de les diligències prèvies.

Així, per circumstàncies sobrevingudes a la investigació, el jutjat ha declarat complexa la causa per estar pendent de declarar els investigats -estan citats al desembre- i per la possibilitat que sorgisca la pràctica de noves diligències.

La causa va ser oberta per un possible delicte de malversació al maig del 2019 i part d'una querella interposada pel PP per les ajudes al foment del valencià concedides a mercantils que haurien rebut més de 400.000 euros en subvencions des del 2015 "sense cap tipus de control".

En concret, en la querella, firmada per la diputada 'popular' Eva Ortiz, se sol·licitava l'inici d'una investigació penal per a analitzar la documentació que acreditara la concessió a les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions de subvencions per al foment del valencià, en considerar que "no es complien els requisits exigits".

També es demanava investigar "les actuacions arbitràries dutes a terme per part de Rubén Trenzano i Francisco Puig, que podrien ser constitutives dels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i frau de subvencions".

Aquesta querella es va interposar inicialment en els jutjats de Vinaròs (Castelló) -ja que les empreses de Francisco Puig estan radicades en la localitat castellonenca de Morella- però es va arxivar en considerar que no tenien competència territorial. Posteriorment, es va presentar a València i va recaure en el Jutjat d'Instrucció número 4, que va traslladar de nou la qüestió a Vinaròs. Al final, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va acordar que havia de quedar-se la causa a València.